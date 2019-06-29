Bugünkü
Takvim

yla ler sağlam

hormon eksikliğine bağlı hormonal bir hastalık olan haşimatonun nedeni tam olarak bilinmiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , terleme, çarpıntı, sıcak basması ve unutkanlık gibi belirtilere neden olabileceğini söylüyor.

Paça çorbasıyla tiroitler sağlam

Daha çok kadınlarda görülen haşimato hastalığı sinsice ilerliyor. hormon eksikliğine bağlı hormonal bir hastalık olan haşimatonun nedeni tam olarak bilinmiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi , terleme, çarpıntı, sıcak basması ve unutkanlık gibi belirtilere neden olabileceğini söylüyor.

ŞIFALI ZERDEÇAL

Hastalığın teşhisi için TSH, T3 ve T4'ün ölçülmesi gerektiğini söyleyen Dr. Selim Kum, "Asıl haşimoto için tanı koydurucu olan kanda anti- TPO ve anti-tiroglobulin antikor düzeylerinin yüksekliğidir" diyor. Haşimato hastalarına beslenme tavsiyeleri şöyle sıralıyor: "Gluten, yumurta, soya, süt ürünleri, baklagillerden uzak durun. Sebze ağırlıklı beslenin. Lahana, karnabahar ve brokoliyi sınırlı tüketin. Kemik suyu, sığır ve koyun ayak için. Yemeklere zerdeçal ekleyin. Böğürtlen, yaban mersini, ahududu ve kuş üzümü yiyebilirsiniz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriPaça çorbasıyla tiroitler sağlam
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri