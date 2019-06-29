Paça çorbasıyla tiroitler sağlam

Daha çok kadınlarda görülen haşimato hastalığı sinsice ilerliyor. Tiroit hormon eksikliğine bağlı hormonal bir hastalık olan haşimatonun nedeni tam olarak bilinmiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum, terleme, çarpıntı, sıcak basması ve unutkanlık gibi belirtilere neden olabileceğini söylüyor.

ŞIFALI ZERDEÇAL

Hastalığın teşhisi için TSH, T3 ve T4'ün ölçülmesi gerektiğini söyleyen Dr. Selim Kum, "Asıl haşimoto için tanı koydurucu olan kanda anti- TPO ve anti-tiroglobulin antikor düzeylerinin yüksekliğidir" diyor. Haşimato hastalarına beslenme tavsiyeleri şöyle sıralıyor: "Gluten, yumurta, soya, süt ürünleri, baklagillerden uzak durun. Sebze ağırlıklı beslenin. Lahana, karnabahar ve brokoliyi sınırlı tüketin. Kemik suyu, sığır ve koyun ayak paça çorbası için. Yemeklere zerdeçal ekleyin. Böğürtlen, yaban mersini, ahududu ve kuş üzümü yiyebilirsiniz."