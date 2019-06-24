Kadın hastalıkları, hızla artış gösteriyor. Genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları ve stres bu hastalıkların ortaya çıkmasında etkili oluyor. Tedavi edilmeyen bu hastalıklar, kısırlığa bile neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tandoğan, kadın sağlığıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor. Yumurtalık kistleriyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor...
Yumurtalık kisti nedir?
Rahimde kist, içi su dolu keseciklerdir. Etrafı zar şeklinde kist duvarı ile çevrilidir. Yumurtalıklarda oluşan kistler çoğunlukla zararsızdırlar. Kadınlar adet kanaması görmeye başladıktan sonra yumurtalık kistine yakalanma riski taşımaya da başlar. Yumurtalıkların görevi ergenlik döneminde başlayıp menopoz döneminde son bulduğu için ergenlik döneminde ve menopoz sonrasında yumurtalık kisti pek görülmez. İyi huylu yumurtalık kisti ve kötü huylu yumurtalık kisti olarak iki şekilde görülürler.
Yumurtalık kistlerinin sebepleri nedir?
Yumurtalık kistlerinin en sık görülen sebebi; hormonal düzensizliklerdir. Normalde her adet döneminde overler içinde yumurta hücresini taşıyan ve boyutları 3 santimetreye ulaşabilen kist oluşur. Sonra bu kist çatlar ve yumurta açığa çıkar. Yumurta, sperm ile döllenirse gebelik oluşur. Yumurta döllenmezse, 14 gün sonra adet şeklinde atılır. Ancak kadında hormonal düzensizlik varsa yumurta taşıyan kistler çatlamaz ve folikül kistini oluşturur.
Kistlerin belirtileri nelerdir?
Yumurtalık kistleri genellikle rutin kontroller esnasında tespit edilir. Ağrı nadir görülür. Bunun dışında yumurtalık kistleri adet düzensizliği, karında şişkinlik ve ağrı, sindirim sistemi bozuklukları ve idrar yolu şikayetlerine yol açabilir.
Yumurtalık kistleri nasıl teşhis edilir?
Yumurtalık kistinin tanısı için muayene ve ultrason yeterlidir.
Yumurtalık kistleri kötü huylu mudur? Kısırlığa neden olabilirler mi?
Genellikle 20-44 yaş arası kadınlarda görülür ve yüzde 80 -85 yumurtalık kisti iyi huyludur. Oluşum sebepleri hormonal düzensizlik ise kısırlığa neden olabilir.
Miyom ve kistin birbirinden farkı nedir?
Kist, yumurtalık içindeki içi su dolu keselerdir. Miyom ise düz kas hücrelerinin bir araya geldiği, rahmin içinde veya çevresinde bulunan katı tümörlerdir.
SÜREKLİ BÜYÜYEN KİSTLER ALINMALI
Kistlerin tedavi yöntemleri nelerdir?
Tedavi, kistin cinsine göre değişir. Basit kistler genelde takip edilir ve küçülmeleri için doğum kontrol hapları kullanılır. İltihabi kistlerde antibiyotik tedavisi uygulanır. 8-10 cm.'yi geçen ya da sürekli büyüyen, ultrason ve kan testlerinde kötü huylu olma ihtimali yüksek kistler ise ameliyat ile alınır.
A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI - OP. DR. ŞEBNEM TANDOĞAN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: DOĞURGANLIK DİYETİ
Yumurtalık kisti nedir?
Rahimde kist, içi su dolu keseciklerdir. Etrafı zar şeklinde kist duvarı ile çevrilidir. Yumurtalıklarda oluşan kistler çoğunlukla zararsızdırlar. Kadınlar adet kanaması görmeye başladıktan sonra yumurtalık kistine yakalanma riski taşımaya da başlar. Yumurtalıkların görevi ergenlik döneminde başlayıp menopoz döneminde son bulduğu için ergenlik döneminde ve menopoz sonrasında yumurtalık kisti pek görülmez. İyi huylu yumurtalık kisti ve kötü huylu yumurtalık kisti olarak iki şekilde görülürler.
Yumurtalık kistlerinin sebepleri nedir?
Yumurtalık kistlerinin en sık görülen sebebi; hormonal düzensizliklerdir. Normalde her adet döneminde overler içinde yumurta hücresini taşıyan ve boyutları 3 santimetreye ulaşabilen kist oluşur. Sonra bu kist çatlar ve yumurta açığa çıkar. Yumurta, sperm ile döllenirse gebelik oluşur. Yumurta döllenmezse, 14 gün sonra adet şeklinde atılır. Ancak kadında hormonal düzensizlik varsa yumurta taşıyan kistler çatlamaz ve folikül kistini oluşturur.
Kistlerin belirtileri nelerdir?
Yumurtalık kistleri genellikle rutin kontroller esnasında tespit edilir. Ağrı nadir görülür. Bunun dışında yumurtalık kistleri adet düzensizliği, karında şişkinlik ve ağrı, sindirim sistemi bozuklukları ve idrar yolu şikayetlerine yol açabilir.
Yumurtalık kistleri nasıl teşhis edilir?
Yumurtalık kistinin tanısı için muayene ve ultrason yeterlidir.
Yumurtalık kistleri kötü huylu mudur? Kısırlığa neden olabilirler mi?
Genellikle 20-44 yaş arası kadınlarda görülür ve yüzde 80 -85 yumurtalık kisti iyi huyludur. Oluşum sebepleri hormonal düzensizlik ise kısırlığa neden olabilir.
Miyom ve kistin birbirinden farkı nedir?
Kist, yumurtalık içindeki içi su dolu keselerdir. Miyom ise düz kas hücrelerinin bir araya geldiği, rahmin içinde veya çevresinde bulunan katı tümörlerdir.
SÜREKLİ BÜYÜYEN KİSTLER ALINMALI
Kistlerin tedavi yöntemleri nelerdir?
Tedavi, kistin cinsine göre değişir. Basit kistler genelde takip edilir ve küçülmeleri için doğum kontrol hapları kullanılır. İltihabi kistlerde antibiyotik tedavisi uygulanır. 8-10 cm.'yi geçen ya da sürekli büyüyen, ultrason ve kan testlerinde kötü huylu olma ihtimali yüksek kistler ise ameliyat ile alınır.
A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI - OP. DR. ŞEBNEM TANDOĞAN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: DOĞURGANLIK DİYETİ
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