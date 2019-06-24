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Kolesterole söyle

Kolesterole çay söyle
Kötü huylu kolesterol, tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Kalp krizi ve inmeye neden oluyor. , işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor. Kolesterolü düşüren besinleri sıralıyor:

BADEM-FINDIK: Kuruyemişlerin çiğ, tuzsuz ve şekerle kaplı olmamaları gerekir. Düzenli tüketimi, kolesterolü dengeler.

MEYVE: Özellikle narenciye grubu meyveler kolesterolü vücuttan uzaklaştırır. Elma, üzüm gibi meyveler kandaki antioksidan seviyelerini arttırlar ve kolesterolün vücuda verdiği hasarı azaltır.

ÇAY: daki flavonoidler, kan damarlarını rahatlatır. Kanın pıhtılaşmasını engeller. Kolesterolü dengeler.

YULAF: Lif içerir. Kötü kolesterolü düşürür.

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