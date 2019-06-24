Kolesterole çay söyle

Kötü huylu kolesterol, tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Kalp krizi ve inmeye neden oluyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor. Kolesterolü düşüren besinleri sıralıyor:
BADEM-FINDIK: Kuruyemişlerin çiğ, tuzsuz ve şekerle kaplı olmamaları gerekir. Düzenli tüketimi, kolesterolü dengeler.
MEYVE: Özellikle narenciye grubu meyveler kolesterolü vücuttan uzaklaştırır. Elma, üzüm gibi meyveler kandaki antioksidan seviyelerini arttırlar ve kolesterolün vücuda verdiği hasarı azaltır.
ÇAY: Çaydaki flavonoidler, kan damarlarını rahatlatır. Kanın pıhtılaşmasını engeller. Kolesterolü dengeler.
YULAF: Lif içerir. Kötü kolesterolü düşürür.
BADEM-FINDIK: Kuruyemişlerin çiğ, tuzsuz ve şekerle kaplı olmamaları gerekir. Düzenli tüketimi, kolesterolü dengeler.
MEYVE: Özellikle narenciye grubu meyveler kolesterolü vücuttan uzaklaştırır. Elma, üzüm gibi meyveler kandaki antioksidan seviyelerini arttırlar ve kolesterolün vücuda verdiği hasarı azaltır.
ÇAY: Çaydaki flavonoidler, kan damarlarını rahatlatır. Kanın pıhtılaşmasını engeller. Kolesterolü dengeler.
YULAF: Lif içerir. Kötü kolesterolü düşürür.
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