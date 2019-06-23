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Mutluluğa ! Dordurmanın bilinmeyen faydaları...

Yaz aylarının vazgeçilmezi , içerdiği A, B, K vitaminleri ve kalsiyum ve protein gibi mineraller sayesinde vücudu koruyor. En sağlıklı tatlılardan sayılan dondurma, vücuda güç veriyor.

Mutluluğa dondurma

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma, içerdiği A, B, K vitaminleri ve kalsiyum ve protein gibi mineraller sayesinde vücudu koruyor. En sağlıklı tatlılardan sayılan , vücuda güç veriyor. Uzmanlar, haftada 2-3 kez 2'şer top dondurma yemek gerektiğini belirtiyor. Yediden yetmişe herkesin sevdiği dondurmanın faydaları şöyle sıralanıyor:
İçerdiği kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığını korur. Diş etlerini güçlendirir.
Kasları ve kemikleri besler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Adet sancılarını hafifletir.
Tatlı krizlerini önler.
Zayıflamaya yardımcı olur.
Mutluluk hormonunu harekete geçirir. Cinsel gücü ve isteği de artırır.

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