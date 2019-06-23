Doğugan dönemdeki kadınlarda sık görülen miyom hastalığı, tedavi edilmediğinde çocuk sahibi olmayı engelliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tandoğan, bu hastalıkla ilgili şu bilgileri veriyor:

MİYOM NEDİR?

Miyom, kadınlarda en sık görülen iyi huylu, düz kas hücrelerinden köken alan bir kitledir. Oluş nedenleri hakkında somut ve tutarlı verilere şimdilik ulaşılamamıştır. Genetik yatkınlık üzerinde durulmaktadır.

MİYOM NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hastanın alınan tıbbi öyküsü, yakınmaları ve jinekolojik muayene sırasında saptanabilen miyomlar, ultrasonografi ile kolaylıkla tanınabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

TIBBİ TEDAVİ: Miyomu olan hastada, bu nedenle kanama ve bunun getirdiği dahili sorunların azaltılmasına yöneliktir.

CERRAHİ TEDAVİ: Hastanın yaşı, çocuk isteği, miyom nedeniyle yaşadığı sorunlar değerlendirilmelidir. Operasyonun kapalı ya da açık veya vajinal yoldan olup olmayacağını ise yine miyomun özellikleri, sayısı, büyüklüğü, cerrahın becerisi ve ameliyathane koşulları belirleyecektir.

TEDAVİDE GEÇ KALMAYIN

Tedaviside geç kalınması ne gibi sonuçlar doğurur? Yapılan çalışmalar, miyomdaki büyümenin kansere yol açmayacağını gösteriyor. Ancak fazla adet kanamasına yol açan miyom, anemi ve bunun getirdiği tıbbi komplikasyonlara neden olabilir.

Miyomların kesin tedavisi mümkün mü? Tedavide hastanın yaşı dikkate alınarak laparoskopi uygulanır. Böylece hastanın ameliyat sonrası, normal yaşamına dönüş süresi ve kanama riski daha az olur.

ERKEN DOĞUMA NEDEN OLABİLİR MİYOM KISIRLIK YAPAR MI?

Yerleşim yerleri ve büyüklüklerine göre, böyle bir olasılık söz konusudur. Mekanik olarak, gamet ve embriyo transferine engel olabilirler. Sperm hareketliliğini kolaylaştıran uterus kasılmalarını bozabilirler. Gebeliğin tutunacağı alanı bozup, uterusun büyümesine engel olabilirler. Erken gebelik sonlanmalarına neden olabilirler.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anormal kanama Ağrı ve büyüklüğüne/ yerleşimine göre bası semptomları l İnfertilite (kısırlık) l Düşük veya erken doğum



YARIN: ADET DÜZENSİZLİĞİNİ ÖNEMSEYİN

OP.DR. ŞEBNEM TANDOĞAN - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI - 2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL