NEFESSİZ KALIYORUM
45 yaşındayım. Şişmanım. Horluyorum. İlişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. Bir de erken boşalıyorum. Eşim horlamamdan da şikayetçi. İlişkiden önce ilaç alayım mı?
YAZDIKLARIN kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez. Horlama, kötü uyku uyumak demektir. Mutlu cinselliği vadeden ilaçların, ciddi yan etkileri de vardır. Kalp hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Kilo vermelisin. Hemen muayene ol. Kafana göre ilaç kullanma.
PANİK YAPMAMALISIN
27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi şeyler var. 3 aydır geçmedi. Gazetelerde 'Siğiller kanser yapar' diye okudum. Doğru mu?
YAĞMUR yağmadan, ıslanmaya başlamışsın. Panik ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Her cinsel organ siğili, kanser yapmaz. Hastalığının tanısının konması lazım. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Hemen tanı koyalım, sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzında kanserimsi değişikliklere ve rahim ağzı, penis ile makat kanserlerine neden olabilir. Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz. Bunları ayırt etmeden tedavi ve takip düzenlenemez.
ENFEKSİYON GEÇMİYOR
Eşim 7 yıldır şeker hastası. Cinsel yerinde sık sık enfeksiyon oluyor. Kadın hastalıkları doktoru mantar deyip ilaç verdi ancak geçmedi. Ne yapalım? Ben de mikrop kapar mıyım?
BAYAN Diabetes Mellitus veya şeker hastalarında idrar yolu enfeksiyonları ile mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat edin. Cinsel ilişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip et. Farklılık görürsen üroloji uzmanı ile görüş.
YORGUNLUK İSTEĞİ AZALTIR
33 yaşındayım, 3 yıllık evliyim. 4 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Doktor geciktirici jel önermedi. Siz ne önerirsiniz?
İLİŞKİ öncesi psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili olumsuzluklar, güvensizlikler ve yorgunluklar öncelikle ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
ÇOK UTANIYORUM
Evlenmek üzereyim. Cinsel organım küçük. Utandığım için kimseye anlatamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin hayatları sıkıntısız olur. Bu işi kafandan at.
CİNSEL HAYAT BİTER Mİ?
54 yaşındayım. Sertleşme sıkıntım başladı. "Andropoz oldun" deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
PROSTAT MIYIM?
52 yaşındayım. Sık idrara çıkıyorum. Kan testi yaptırdım. Prostatın normal dediler. Başka ne olabilir?
PROSTAT bezi hastalıklarında sadece kan testine bakılarak tanı konulmaz. En sık rastlanılan iyi huylu Prostat Bezi Büyümesi (BPH) hastalığı da bu şikayetlerin sık görüldüğü bir durumdur. BPH'nın değerlendirilmesi hastanın tıbbi özgeçmişi, alie hikayesi, fizik muayeneyi ve hastanın bulgularının değerlendirilmesini gerektirir. PSA dediğimiz değer normal de çıksa prostat hastalığı olabilir. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Şeker hastalığı da bu şikayetlere neden olabilir. Bununla ilgili iç hastalıkları uzmanı yardımcı olur.
CİNSEL SORUNLARINIZA DEN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
45 yaşındayım. Şişmanım. Horluyorum. İlişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. Bir de erken boşalıyorum. Eşim horlamamdan da şikayetçi. İlişkiden önce ilaç alayım mı?
YAZDIKLARIN kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez. Horlama, kötü uyku uyumak demektir. Mutlu cinselliği vadeden ilaçların, ciddi yan etkileri de vardır. Kalp hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Kilo vermelisin. Hemen muayene ol. Kafana göre ilaç kullanma.
PANİK YAPMAMALISIN
27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi şeyler var. 3 aydır geçmedi. Gazetelerde 'Siğiller kanser yapar' diye okudum. Doğru mu?
YAĞMUR yağmadan, ıslanmaya başlamışsın. Panik ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Her cinsel organ siğili, kanser yapmaz. Hastalığının tanısının konması lazım. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Hemen tanı koyalım, sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzında kanserimsi değişikliklere ve rahim ağzı, penis ile makat kanserlerine neden olabilir. Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz. Bunları ayırt etmeden tedavi ve takip düzenlenemez.
ENFEKSİYON GEÇMİYOR
Eşim 7 yıldır şeker hastası. Cinsel yerinde sık sık enfeksiyon oluyor. Kadın hastalıkları doktoru mantar deyip ilaç verdi ancak geçmedi. Ne yapalım? Ben de mikrop kapar mıyım?
BAYAN Diabetes Mellitus veya şeker hastalarında idrar yolu enfeksiyonları ile mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat edin. Cinsel ilişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip et. Farklılık görürsen üroloji uzmanı ile görüş.
YORGUNLUK İSTEĞİ AZALTIR
33 yaşındayım, 3 yıllık evliyim. 4 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Doktor geciktirici jel önermedi. Siz ne önerirsiniz?
İLİŞKİ öncesi psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili olumsuzluklar, güvensizlikler ve yorgunluklar öncelikle ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
ÇOK UTANIYORUM
Evlenmek üzereyim. Cinsel organım küçük. Utandığım için kimseye anlatamıyorum. Ne yapmam gerekiyor?
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin hayatları sıkıntısız olur. Bu işi kafandan at.
CİNSEL HAYAT BİTER Mİ?
54 yaşındayım. Sertleşme sıkıntım başladı. "Andropoz oldun" deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
PROSTAT MIYIM?
52 yaşındayım. Sık idrara çıkıyorum. Kan testi yaptırdım. Prostatın normal dediler. Başka ne olabilir?
PROSTAT bezi hastalıklarında sadece kan testine bakılarak tanı konulmaz. En sık rastlanılan iyi huylu Prostat Bezi Büyümesi (BPH) hastalığı da bu şikayetlerin sık görüldüğü bir durumdur. BPH'nın değerlendirilmesi hastanın tıbbi özgeçmişi, alie hikayesi, fizik muayeneyi ve hastanın bulgularının değerlendirilmesini gerektirir. PSA dediğimiz değer normal de çıksa prostat hastalığı olabilir. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Şeker hastalığı da bu şikayetlere neden olabilir. Bununla ilgili iç hastalıkları uzmanı yardımcı olur.
CİNSEL SORUNLARINIZA DEN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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