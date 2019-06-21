Üzüm, birçok hastalıkla savaşıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Alzheimer: Üzüm, bu hastalıktan muzdarip olanlar amiloid-beta peptit seviyelerinin azaltılmasında yardımcı olur. Aynı zamanda beyin sağlığının korunmasında ve görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine katkıda bulunur. Meme kanseri: Yapılan çalışmalarda, günlük olarak içilen üzüm suyunun meme kanseri tümörlerini engellediği saptanmıştır. Astım: Üzüm, akciğerlerdeki nem düzeyini artırıyor. Astım ataklarının şiddetini düşürüyor.