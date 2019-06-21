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birçok hastalıkla savaşıyor! İşte üzümün faydaları

, birçok hastalıkla savaşıyor. sistemini güçlendiriyor. Alzheimer: Üzüm, bu hastalıktan muzdarip olanlar amiloid-beta peptit seviyelerinin azaltılmasında yardımcı olur.

Üzüm kanseri önlüyor

Üzüm, birçok hastalıkla savaşıyor. sistemini güçlendiriyor. Alzheimer: , bu hastalıktan muzdarip olanlar amiloid-beta peptit seviyelerinin azaltılmasında yardımcı olur. Aynı zamanda beyin sağlığının korunmasında ve görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine katkıda bulunur. Meme i: Yapılan çalışmalarda, günlük olarak içilen üzüm suyunun meme i tümörlerini engellediği saptanmıştır. : Üzüm, akciğerlerdeki nem düzeyini artırıyor. ataklarının şiddetini düşürüyor.

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