Bugünkü
Takvim

Sarımsağın e faydaları saymakla bitmiyor

Vücutta hayati öneme sahip in korunmasında, doğru beslenme etkili oluyor. Uzmanlar, zararlı toksinlerin toplandığı bu organın korunması için yağlı yiyeceklerden uzak durulmasını öneriyor.

Karaciğerin doktoru sarımsak

Vücutta hayati öneme sahip karaciğerin korunmasında, doğru beslenme etkili oluyor. Uzmanlar, zararlı toksinlerin toplandığı bu organın korunması için yağlı yiyeceklerden uzak durulmasını öneriyor. Güçlü antioksidan bakımından zengin sarımsağın i yenilediğini ve toksinleri temizlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Özellikle çiğ yenilen , karaciğer enzimlerinin çalışmasını düzenliyor. Yine avokado, karaciğeri yeniliyor. Üzüm çekirdeği de karaciğerin temizlenmesine yardımcı oluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriSarımsağın karaciğere faydaları saymakla bitmiyor
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri