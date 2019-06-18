Vücutta hayati öneme sahip karaciğerin korunmasında, doğru beslenme etkili oluyor. Uzmanlar, zararlı toksinlerin toplandığı bu organın korunması için yağlı yiyeceklerden uzak durulmasını öneriyor. Güçlü antioksidan bakımından zengin sarımsağın karaciğeri yenilediğini ve toksinleri temizlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Özellikle çiğ yenilen sarımsak, karaciğer enzimlerinin çalışmasını düzenliyor. Yine avokado, karaciğeri yeniliyor. Üzüm çekirdeği de karaciğerin temizlenmesine yardımcı oluyor.