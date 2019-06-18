Kısırlık sorunu

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında yaşanan sorunlara değiniyor. Çiftlerde son dönemde sık görülen kısırlık sorunuyla ilgili bilgi veriyor. Bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebeliğin söz konusu olmadığı durumların kısırlık olarak adlandırıldığını belirtiyor. Üroloji ve kadın hastalıkları uzmanının kontrolüne dikkat çekiyor.

HALA TORUN YOK

19 yaşında oğlum var. Üç aydır evliler, hala çocuk olmadı. Kısırlık olabilir mi?

BENCE sabredecek kadar vakit var. Bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebelik olmazsa infertilite dediğimiz, kısırlık ihtimali araştırılabilir. Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerle olabilir. Hormonal nedenler, genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar, çevresel ve kimyasal etkenler, doğumsal anomaliler, uyuşturucu maddelerin kullanımı, hormonal düzensizlikler, kimyasal maddelerin dumanı, boya ve kimyasal maddelerin kanserojen etkileri nedenler arasındadır. Çocuğu olmayan bir erkek üroloji uzmanına başvurmalıdır.

HANIMIM MEMNUN

Eşimle sorunum yok. Hanım da benden memnun. Haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Allah korusun ya çok yapınca prostat kanseri falan olursam?

KORKU, kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyumadır.

İLİŞKİDE TANSİYON

37 yaşındayım. Tansiyonum yüksek. İlaç cinsel hayatımı bozdu. İçmeyince tansiyonum yükseldi. Bana yardım edin.

HIPERTANSIYON, uzun sürede cinsel hayatı etkileyebilir. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık yapabilir. Doktoruna git. Başka ilaç versin.

AŞK HEP AKLIMDA

22 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Aklıma hep cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?

YAŞIN gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur.

DIŞ GEBELİK DURUMU

Kardeşimin adeti gecikti. Test yaptık hamile çıktı. Doktor dış gebelik dedi ameliyat ettiler. Üzüntüden soramadım. Dış gebelik ne demek?

GEBELİK genellikle rahim içinde gerçekleşir. Dış gebelikte yumurta yollarında, yumurtalıklarda ve hatta nadiren de rahim ağzında gebelik yerleşimi olur. Yumurtalık yollarına yerleşen gebelik, yumurtalık yollarının gebeliğe uygun olmaması nedeniyle zarar görür. Karın içinde ciddi kanamalara neden olabilir. Annenin ve karın içindeki bebek adayının hayatının sonlanmasına neden olabilir. Tanı koyabilmek için gebelik hormonu olan beta- HCG ve ultrasonografi yol göstericidir. Dış gebelik ameliyatı karından kesi (laparotomi) ve kapalı yöntem (laparoskopi) cerrahi yöntemleri ile yapılabilir.

HANIMA YAKLAŞAMADIM

52 yaşındayım. 3 ay önce prostat ameliyatı oldum. "Cinsel ilişkide gücün azalır" dediler. Korkumdan eşime yaklaşamadım. İlişkiye girebilir miyim?

SABREDEN derviş muradına ermiş. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir. Ayrıca dik oturma, ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Cinsel ilişki başarısızlığı açısından korkma.

KADINLARDA KORUNMA

Bayanlara da prezervatif takılıyormuş. Eşim, benim bayan prezervatifi kullanmamı önerdi. Adetimi etkiler mi?

ETKILEMEZ. Bayan prezervatifine kadın kondomu da denir. Her ilişkide kondom tekrar takılır. Yalnız son kullanım tarihine dikkat et. Tarihi geçmiş kondomların koruyucu etkileri güvenilir değildir. Dikkatli kullanın zarar vermemesine dikkat edin.



10 YILDIR EVLİYİZ AMA...

48 yaşındayım. 10 yıllık evliyiz. Tüplerimi bağlatmak istiyorum. Bağlatmamın sakıncaları var mı?



ZOR bir ameliyat yoktur. Ancak uygulamanın geri dönüşü yoktur. Yani ameliyattan sonra yeniden tüplerini açmak mümkün olmaz. Ameliyatta karın içinde tüpler bulunarak bağlanıp, kesilerek kapatılır. Uygulamadan sonraki birkaç gün, hafif ağrı olabilir. Gebe olunmadığından emin olunan herhangi bir zamanda uygulanabilir.

CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR / DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU