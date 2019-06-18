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Dünyaca ünlü model güzelliğinin sırrını açıkladı

Dünyaca ünlü model , güzelliğini yağına borçlu olduğunu söyledi. “Bu yağ sayesinde vücudumda tek bir çatlak bile yok” dedi.

Kuşburnu mucizesi

Gül meyvesi olarak da bilinen kuşburnu, şifa dağıtıyor. A, B1, B2 ve C vitaminleri içeren , pek çok hastalığa karşı vücudu güçlendiriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:


Enfeksiyonu temizler. İltihaplarla savaşır.
Solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Bronşit, öksürük ve astım şikayetlerini azaltır.
Kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur.
Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.
Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar.
Böbrek sağlığını korur.
Cildi temizler ve gençleştirir.
Kemik sağlığını korur.

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