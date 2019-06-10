Kabızlığın doğal reçetesi

Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, kabızlığı beraberinde getiriyor. Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, bu rahatsızlığın en önemli nedeninin yanlış beslenme olduğunu söylüyor. Posalı yiyecekler yenmesini ve egzersiz yapılmasını öneren Dyt. Dilara Koçak, beyaz ekmek yerine bulgur ve nohut gibi kurubaklagillerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Kabızlığın şiddetli olduğu dönemde armut, karpuz, kavunun şikayetleri azaltacağını belirtiyor. Kronik kabızlık yaşayanların ise mutlaka doktora ve beslenme düzenlemesi için bir diyetisyene başvurmalarını öneriyor. Kabızlığa iyi gelecek doğal tarifi TAKVİM okuyucuları için açıklıyor:
MALZEMELER: Bir kuru incir, iki kuru kayısı, iki kuru erik.
YAPILIŞI: Hepsini ince ince doğrayın. 1.5 çay bardağı suda haşlayın. Üzerine bir tatlı kaşığı keten tohumu ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı eklenip karıştırın. Bu karışımı üçe bölüp her sabah iki bardak su ile tüketin.
MALZEMELER: Bir kuru incir, iki kuru kayısı, iki kuru erik.
YAPILIŞI: Hepsini ince ince doğrayın. 1.5 çay bardağı suda haşlayın. Üzerine bir tatlı kaşığı keten tohumu ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı eklenip karıştırın. Bu karışımı üçe bölüp her sabah iki bardak su ile tüketin.
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