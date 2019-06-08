20’lik diş kabus olmasın

Diş Hekimi Mahmut Genç, dayanılmaz ağrılara neden olan 20'lik dişler konusunda bilgilendirdi. Her 20'lik dişin çekilmemesi gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:



İnsanların diş gelişimi kaç yıl sürer?

İnsanlarda temel olarak 20 adet süt dişinden ve 32 adet daimi diş varlığından söz edilir. Bu dişler değişik zamanlarda ağız ortamına sürerek fonksiyona gelir. Süt dişlerinin sallanıp düşmesi ve yerlerine daimi dişlerin çıkması 6 yaşlarında başlar ve 20 yaşlarında son dişlerin sürmesi ile son bulur. 20'li yaşlarda çıkan son dişlerimize sürme yaşı baz alınarak 20 yaş dişi denmektedir. Çene genişliği diş boyutu ve dişin gelme açısına göre bu dişler bazen ağız ortamına normal olarak sürse de çoğu zaman gömülü kalmaktadır.

Her 20'lik diş çekilmeli midir?

Bu dişlerin rutin kontrolleri 20 yaş civarında kadar yapılmalıdır. Normal olarak sürmesi devam eden ve ağızda fonksiyon görecek bir dişin yanlış bir karar ile çekilmesi gereksiz diş kaybına sebep olacaktır. Her 20 yaş dişinin çekilmesi gerektiği bilgisi yanlıştır. Çekim kararı verirken dişin muhtemel geleceği, konum yan dişler ile ilişkisi ve kemik durumu göz önünde bulundurulması gerekir.



20'lik dişin çekiminde nelere dikkat etmek gerekir?

Bu dişlerin çekimi sırasında göz önünde bulundurulması gereken, alveolar sinir dediğimiz ve dişlerin kök seviyesinden geçen sinirin çekilecek dişe olan mesafesidir. Sinir ile komşu 20 yaş dişlerinde çekimden önce önlemlerin alınması ve gerektiğinde sinirden uzaklaştıracak işlemlerin yapılması gerekir. Bu sinirin harabiyeti sonucu dudak ve çene bölgesinde kalıcı uyuşukluk oluşabilir.