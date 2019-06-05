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Bir parça mutluluk! İşte nın bilinmeyen faydaları

Tadına doyulmayan , hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. İşte den ve hastalığından koruyan çikolatanın bilinmeyen faydaları...

Bir parça mutluluk

Tadına doyulmayan çikolata, hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçirerek, cinsel hayata da renk katıyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kansere karşı koruma sağlar.
Beyin hücrelerini korur. Hafızayı güçlendirir.
Bağırsakları çalıştırır.
Kan şekeri seviyesini dengeler. Diyabetten korur.
Mutluluk verir.

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