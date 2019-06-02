Kalp dostu lahmacun

Sağlıklı atan bir kalbe sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, "Kalp hastalığı riski erkeklerde 45, kadınlarda ise 55 yaşından sonra artar" diyerek önerilerini sıralıyor:
Günde 10 bin adım: Kardiyo egzersizleri yağ yakımını hızlandırır ve kalbi korur. Postacı yürüyüşü olarak adlandırılan, kişinin kendisiyle ya da başkasıyla yarışmayacak tempodaki hafif telaşlı bir yürüyüş kalp için yararlıdır. Günde en az 10 bin adım atmak gerekir.
Lahmacun, hamburgerden daha sağlıklı: Kalbe doğrudan zarar veren yağlı, kırmızı etten zengin ve trans yağlar içeren ürünleri tüketmemek gerekir. Amerikan tarzı fast food (hamburger ve pizza) yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Dışarıda yemek yenilecekse kepekli, tam buğday unuyla hazırlanan lahmacun veya pide, Amerikan tarzı fast food yiyeceklerden biraz daha sağlıklı seçenekler arasında yer almaktadır.
Aç uyuyun: Kalp sağlığı için kahvaltı önemlidir. Bunun yanında 4-5 badem ile ceviz, gün kurusu kayısı, yoğurt, küçük bir meyve ile ara öğünler yapılmalıdır. Kalp sağlığı için biraz aç karnına uyumak faydalıdır.
Ekmeğe dikkat: Beyaz unun metabolik sendroma neden olduğu bilinmektedir. Özellikle beyaz ekmek çok zararlıdır. Bunun yerine kepekli, tam buğday unu, ekşi mayalı ekmekler yenmelidir.
Günde 10 bin adım: Kardiyo egzersizleri yağ yakımını hızlandırır ve kalbi korur. Postacı yürüyüşü olarak adlandırılan, kişinin kendisiyle ya da başkasıyla yarışmayacak tempodaki hafif telaşlı bir yürüyüş kalp için yararlıdır. Günde en az 10 bin adım atmak gerekir.
Lahmacun, hamburgerden daha sağlıklı: Kalbe doğrudan zarar veren yağlı, kırmızı etten zengin ve trans yağlar içeren ürünleri tüketmemek gerekir. Amerikan tarzı fast food (hamburger ve pizza) yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Dışarıda yemek yenilecekse kepekli, tam buğday unuyla hazırlanan lahmacun veya pide, Amerikan tarzı fast food yiyeceklerden biraz daha sağlıklı seçenekler arasında yer almaktadır.
Aç uyuyun: Kalp sağlığı için kahvaltı önemlidir. Bunun yanında 4-5 badem ile ceviz, gün kurusu kayısı, yoğurt, küçük bir meyve ile ara öğünler yapılmalıdır. Kalp sağlığı için biraz aç karnına uyumak faydalıdır.
Ekmeğe dikkat: Beyaz unun metabolik sendroma neden olduğu bilinmektedir. Özellikle beyaz ekmek çok zararlıdır. Bunun yerine kepekli, tam buğday unu, ekşi mayalı ekmekler yenmelidir.
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