Reflünün çaresi kefir

Sağlıksız beslenme, fazla kilo ve hareketsizlik derken günümüzde reflü hastalığı giderek yaygınlaşıyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, mide içeriğinin boğaza, genize ve ses tellerine kaçmasıyla oluşan boğaz reflüsü hakkında bilgi veriyor. Bu hastalığın tedavisi için beslenme ve yaşam alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini söylüyor.
BROKOLİ YİYİN
Brokoli, kuşkonmaz, patates ve salatalık, mide asiditesini dengelediğini belirten Dr. Atmış, "Muz, elma, kavun, şeftali, ayva ve armut gibi asidik olmayan meyveler daha az mide asidi salınmasını sağlar. Mide ve bağırsak dostu probiyotik yoğurt ve kefirin yanı sıra bol su içmeye özen gösterin" bilgisini veriyor. Şöyle devam ediyor: "Yemeklerinizi az az yiyin. Karın çevresinde baskıyı arttıracak kıyafetlerden kaçının; çok dar giysiler giymeyin."
BROKOLİ YİYİN
Brokoli, kuşkonmaz, patates ve salatalık, mide asiditesini dengelediğini belirten Dr. Atmış, "Muz, elma, kavun, şeftali, ayva ve armut gibi asidik olmayan meyveler daha az mide asidi salınmasını sağlar. Mide ve bağırsak dostu probiyotik yoğurt ve kefirin yanı sıra bol su içmeye özen gösterin" bilgisini veriyor. Şöyle devam ediyor: "Yemeklerinizi az az yiyin. Karın çevresinde baskıyı arttıracak kıyafetlerden kaçının; çok dar giysiler giymeyin."
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