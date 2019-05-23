Bugünkü
Takvim

nün çaresi kefir

Sağlıksız beslenme, fazla kilo ve hareketsizlik derken günümüzde hastalığı giderek yaygınlaşıyor. Kefir mide asidini dengeliyor. Reflü şikayetlerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Reflünün çaresi kefir
Sağlıksız beslenme, fazla kilo ve hareketsizlik derken günümüzde hastalığı giderek yaygınlaşıyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, mide içeriğinin boğaza, genize ve ses tellerine kaçmasıyla oluşan boğaz reflüsü hakkında bilgi veriyor. Bu hastalığın tedavisi için beslenme ve yaşam alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini söylüyor.

BROKOLİ YİYİN
Brokoli, kuşkonmaz, patates ve salatalık, mide asiditesini dengelediğini belirten Dr. Atmış, "Muz, elma, kavun, şeftali, ayva ve armut gibi asidik olmayan meyveler daha az mide asidi salınmasını sağlar. Mide ve bağırsak dostu probiyotik yoğurt ve kefirin yanı sıra bol su içmeye özen gösterin" bilgisini veriyor. Şöyle devam ediyor: "Yemeklerinizi az az yiyin. Karın çevresinde baskıyı arttıracak kıyafetlerden kaçının; çok dar giysiler giymeyin."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriReflünün çaresi kefir
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri