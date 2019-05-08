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40’tan sonra kalbini dinle

40’tan sonra kalbini dinle
Kalp krizi tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, günümüzde kalp krizi geçiren hastaların yüzde 10'unun 45 yaş altında olduğunu belirtiyor. Kalp krizinin belirtilerini sıralıyor:

GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ: Kalp krizi hastalarının üçte ikisi, göğüste , baskı, yanma ve sıkışma hissediyor. Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor.

SOL KOLA YAYILAN AĞRI: Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor. En sık da sol kola doğru yayılım gösteriyor.

BOĞAZ VE ÇENEDE AĞRI: Göğüsten başlamış, sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise mutlaka zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor.

SOĞUK TERLEME: Göğüste ağrının eşlik ettiği soğuk terleme, kalp krizinin en önemli belirtisidir. : Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı, kalp krizini işaret ediyor.

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