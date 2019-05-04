İleri yaşlarda yaygın olarak görülen hastalıklardan katarakt, yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, gözleri besleyen besinleri sıralıyor:
YABAN MERSİNİ:
Yaşa bağlı görme kayıplarını tedavi eder.
SARIMSAK: Gözleri besler. Katarakta ve sarı nokta hastalığına karşı korur.
BAL: Saf ve besleyici içeriği ile bal, gözleri korur. Kataraktla savaşır.
BADEM: Görme problemlerinin geleneksel ilacıdır. Katarakt gelişimini yavaşlatır.
HAVUÇ: Göz sağlığını korur. Katarakt ve sarı nokta hastalığından korur.
YABAN MERSİNİ:
Yaşa bağlı görme kayıplarını tedavi eder.
SARIMSAK: Gözleri besler. Katarakta ve sarı nokta hastalığına karşı korur.
BAL: Saf ve besleyici içeriği ile bal, gözleri korur. Kataraktla savaşır.
BADEM: Görme problemlerinin geleneksel ilacıdır. Katarakt gelişimini yavaşlatır.
HAVUÇ: Göz sağlığını korur. Katarakt ve sarı nokta hastalığından korur.
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