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Katarakt,

Göz kamaştırın
İleri yaşlarda yaygın olarak , . Uzmanlar, gözleri besleyen besinleri sıralıyor:

YABAN MERSİNİ:
Yaşa bağlı görme kayıplarını tedavi eder.
SARIMSAK: Gözleri besler. Katarakta ve sarı nokta hastalığına karşı korur.
BAL: Saf ve besleyici içeriği ile bal, gözleri korur. Kataraktla savaşır.
BADEM: Görme problemlerinin geleneksel ilacıdır. Katarakt gelişimini yavaşlatır.
HAVUÇ: Göz sağlığını korur. Katarakt ve sarı nokta hastalığından korur.

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