Hamileyken ekmek yemeyin

Her anne, bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmenin hayalini kuruyor. Ancak hamilelik döneminde alınan fazla kilolar, doğum sonrasında can sıkıyor. Dr. Fevzi Özgönül, hamilelikte kilo almanın doğal bir süreç olduğunu söylüyor. Ancak yine de anne adayların 'kilo alırken aşırıya kaçmama' uyarısında bulunuyor. "Sağlıklı bir hamilelikte 10-17 kilo arasında kilo alımı normal sayılır. Kilo alımı ilk 3 ayda az, sonraki 6 ayda daha fazladır. Bebeğin gelişimi iyi olduğu sürece, annede de tansiyon yükselmesi, kan şekeri yüksekliği ve idrardan albümin atılımı olmuyorsa kilo artışının biraz fazla veya biraz az olması da çok önemli değildir" diyor. Hamileyken diyet yapmanın bebeğe zarar vereceğini belirten Dr. Özgönül, anne adaylarına 10 önerisini sıralıyor:



Hamur işi ve tatlılardan uzak durun.

Yemek miktarını iştahınıza göre ayarlayın.

Bebeğiniz çabuk gelişsin diye iki kişilik yemeyin.

Meyveyi sabah veya öğlen öğünlerinde tüketin.

Düzenli uyumaya dikkat edin.

Hem et, hem sebze tüketmeye özen göstermelisiniz.

Ekmeği sadece öğünlerde az tüketin. Ekmeği seçerken beyaz ekmek ve kepekli ekmek yemeyin.

Ara öğünler yerine ana öğünlerde tam doymaya gayret edin.