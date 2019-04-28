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Dr. , güçlü hafızaya sahip olmanın sırrını açıklıyor: Kola yerine bol bol adaçayı için

Zayıf, formda bir vücudu vaat eden diyet ve ler, vücudu tüketiyor. Beyin hücrelerine zarar vererek Alzheimer ve Parkinson’a neden oluyor. Dr. uyarıyor: Kola yerine bol bol adaçayı için



Vücudun en hayati organı beyin, yanlış beslenme alışkanlıklarından olumsuz etkileniyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, geçirdiği kısmi felç sonrası kendisine uyguladığı diyetle nörolojik hastalıklara derman oluyor. Sağlıklı bir beyne sahip olmanın şifrelerini açıklayan Dr. Cook, diyet ve gazlı içeceklerdeki tehlikeye vurgu yapıyor. Bu içeceklerin düzenli tüketildiğinde felç ve Alzheimer riskini artırdığını söylüyor. Şu bilgileri veriyor...

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