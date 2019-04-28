en hayati organı beyin, yanlış beslenme alışkanlıklarından olumsuz etkileniyor.geçirdiği kısmi felç sonrası kendisine uyguladığı diyetle nörolojik hastalıklara derman oluyor. Sağlıklı bir beyne sahip olmanın şifrelerini açıklayan Dr. Cook,tehlikeye vurgu yapıyor. Bu içeceklerin düzenli tüketildiğindeŞu bilgileri veriyor...