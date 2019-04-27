Semizotu mucizesi

Bahar ayları, halsizlik ve yorgunlukla geliyor. Hemen herkes uykusuzluktan yakınıyor. Dr. Fevzi Özgönül, sebzelerin besleyici gücüne dikkat çekiyor. Güçlü bir vücut için bahar aylarında tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
● Yeşil yapraklı sebzelere sofranızda yer açın. Marul, ıspanak, maydanoz, fesleğen, havuç, kuşkonmaz, enginar, roka, semizotu, sarımsak, tere, kekik ve taze soğan tüketin.
● Yoğurtlu bakla ve bol domatesli mevsim türlüsünü sofranızdan eksik etmeyin.
● Ara öğünlerde fındık, ceviz ve badem yiyin.
● Bağırsakları beslemek için lahana turşusu, sarımsak, soğan, peynir ve yoğurt tüketin.
● Yeşil yapraklı sebzelere sofranızda yer açın. Marul, ıspanak, maydanoz, fesleğen, havuç, kuşkonmaz, enginar, roka, semizotu, sarımsak, tere, kekik ve taze soğan tüketin.
● Yoğurtlu bakla ve bol domatesli mevsim türlüsünü sofranızdan eksik etmeyin.
● Ara öğünlerde fındık, ceviz ve badem yiyin.
● Bağırsakları beslemek için lahana turşusu, sarımsak, soğan, peynir ve yoğurt tüketin.
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