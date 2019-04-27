Bugünkü
Takvim

Semizotu mucizesi

Semizotu mucizesi
Bahar ayları, halsizlik ve yorgunlukla geliyor. Hemen herkes uykusuzluktan yakınıyor. Dr. , sebzelerin besleyici gücüne dikkat çekiyor. bir vücut için bahar aylarında tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

● Yeşil yapraklı sebzelere sofranızda yer açın. , ıspanak, maydanoz, fesleğen, havuç, kuşkonmaz, enginar, roka, semizotu, sarımsak, tere, kekik ve taze soğan tüketin.
● Yoğurtlu bakla ve bol domatesli mevsim türlüsünü sofranızdan eksik etmeyin.
● Ara öğünlerde fındık, ceviz ve badem yiyin.
● Bağırsakları beslemek için lahana turşusu, sarımsak, soğan, peynir ve yoğurt tüketin.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriSemizotu mucizesi
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri