Anne adayları ceviz yesin

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, hamilelikte folik asit kullanımının önemine dikkat çekti. Bebeğin merkezi sinir sisteminin gelişmesi için folik asit içeren besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyledi. Şu bilgileri verdi:
Gebelikte folik asidin önemi nedir? Vücutta depolanmadığı için bu vitamine gebelikte daha fazla ihtiyaç vardır. Bebeğin beyin hücrelerinin gelişmesine yardımcı olur.
Folik asit, hangi yiyeceklerde bulunur? Folik asidin en yoğun bulunduğu besinler karaciğer ve diğer organ etleri, kuru baklagiller, fındık ve ceviz gibi sert kabuklu meyveler, ıspanak ve Brüksel lahanasıdır. Turunçgiller de folik asit bakımından zengin meyvelerdir. Portakal, greyfurt ve limon gibi meyveler günlük olarak tüketilerek folik asit ihtiyacı karşılanabilir.
Folik asit eksikliği kimlerde görülür? Sindirim sistemi bozukluğu olan kişilerde ve hamilelik dönemlerinde görülür. Doğal gıdalar gebenin folik asit açığını tam olarak kapatamayacağından, gebeliğin ilk haftalarından itibaren hap olarak dışarıdan alınması uygun olacaktır.
Gebelikte folik asidin önemi nedir? Vücutta depolanmadığı için bu vitamine gebelikte daha fazla ihtiyaç vardır. Bebeğin beyin hücrelerinin gelişmesine yardımcı olur.
Folik asit, hangi yiyeceklerde bulunur? Folik asidin en yoğun bulunduğu besinler karaciğer ve diğer organ etleri, kuru baklagiller, fındık ve ceviz gibi sert kabuklu meyveler, ıspanak ve Brüksel lahanasıdır. Turunçgiller de folik asit bakımından zengin meyvelerdir. Portakal, greyfurt ve limon gibi meyveler günlük olarak tüketilerek folik asit ihtiyacı karşılanabilir.
Folik asit eksikliği kimlerde görülür? Sindirim sistemi bozukluğu olan kişilerde ve hamilelik dönemlerinde görülür. Doğal gıdalar gebenin folik asit açığını tam olarak kapatamayacağından, gebeliğin ilk haftalarından itibaren hap olarak dışarıdan alınması uygun olacaktır.
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