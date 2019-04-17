Hamileler mercimek yesin

Vücudun sağlıklı olmasında magnezyum minerali büyük önem taşıyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Gönenç, soruları yanıtlıyor...
Magnezyumun, vücut için önemi nedir? Bu mineral, böbrek, kemik, kas ve dişleri korur. Kan şekeri ve kan basıncının dengelenmesini sağlar. Vücutta eksik olması, anne adaylarında erken ve ölü doğumlara bile neden olabilir.
Magnezyum kaynağı besinler nelerdir? Badem, yulaf, ıspanak, fıstık, pekmez, karalahana, fasulye, muz, mercimek, bezelye, patlıcan, dereotu magnezyum deposudur. Yine günde bir şişe maden suyu içilebilir.
Magnezyum eksikliği, hangi hastalıkların belirtisidir? Hassas bağırsak sendromu ve diyabet hastalığı olanlarda magnezyum eksikliği daha çok görülür. Bu mineralin eksikliğinin ihmal edilmemesi gerekir.
Magnezyumun, vücut için önemi nedir? Bu mineral, böbrek, kemik, kas ve dişleri korur. Kan şekeri ve kan basıncının dengelenmesini sağlar. Vücutta eksik olması, anne adaylarında erken ve ölü doğumlara bile neden olabilir.
Magnezyum kaynağı besinler nelerdir? Badem, yulaf, ıspanak, fıstık, pekmez, karalahana, fasulye, muz, mercimek, bezelye, patlıcan, dereotu magnezyum deposudur. Yine günde bir şişe maden suyu içilebilir.
Magnezyum eksikliği, hangi hastalıkların belirtisidir? Hassas bağırsak sendromu ve diyabet hastalığı olanlarda magnezyum eksikliği daha çok görülür. Bu mineralin eksikliğinin ihmal edilmemesi gerekir.
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