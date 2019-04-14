Rosie Huntington-Whitele formda kalma sırrını açıkladı

İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley podyumun tozunu attırdı. Güzelliği ile herkesin gönlünü çaldı. Oğlunu geçtiğimiz yıl kucağına alan 31 yaşındaki model, formda kalma sırrını açıkladı. Kahvaltıyı asla atlamadığını belirten Whiteley, bu öğünde ıspanaklı yumurta yediğini anlattı. Kusursuz cildinin sırrını da şöyle açıkladı: "Günde mutlaka 8 bardak su içiyorum."
- Sağlık
- 14.04.2019
- Gazete
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