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Rosie Huntington-Whitele formda kalma sırrını açıkladı

Su gibi güzel
İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley podyumun tozunu attırdı. Güzelliği ile herkesin gönlünü çaldı. Oğlunu geçtiğimiz yıl kucağına alan 31 yaşındaki model, formda kalma sırrını açıkladı. Kahvaltıyı asla atlamadığını belirten Whiteley, bu öğünde ıspanaklı yumurta yediğini anlattı. cildinin sırrını da şöyle açıkladı: " mutlaka 8 bardak su içiyorum."

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