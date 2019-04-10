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Diyabetten kurtulmanın yolu mutfaktan geçer! Fesleğenle uzun yaşayın...

Ömürden çalan diyabetten kurtulmanın yolu, mutfaktan geçiyor. . , hayat kurtaracak önerilerini sıralıyor: Her gün yumurta yiyin. Yemeklerinize fesleğen ve biberiye ekleyin.



MODERN çağın getirdiği hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme, hastalıklara davetiye çıkartıyor.
Kanser, tansiyon, kolesterol, diyabet ve Alzheimer hastalıklarının görülme sıklığı tüm dünyada giderek artıyor. Kan şekerinde meydana gelen değişiklikler ile ortaya çıkan diyabet, hayatı tehdit ediyor ve ömrü kısaltıyor.
Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabet hastalığının 'ilaçsız' tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor...

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