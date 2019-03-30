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Su gibi güzel

Su gibi güzel
ABD'li manken Emily DiDonato, güzelliği ile büyüledi. Podyumun tozunu attıran 28 yaşındaki model, formda kalma sırrını verdi. Şunları söyledi: "Güne bir bardak yeşil çay içerek başlıyorum. Bu sayede vücudumdaki toksinlerin temizlenmesini sağlıyorum. Cildimi nemli tutmak için bol su içiyorum. uyumaya özen gösteriyorum. Her gün spor yapıyorum."

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