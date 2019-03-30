Su gibi güzel

ABD'li manken Emily DiDonato, güzelliği ile büyüledi. Podyumun tozunu attıran 28 yaşındaki model, formda kalma sırrını verdi. Şunları söyledi: "Güne bir bardak yeşil çay içerek başlıyorum. Bu sayede vücudumdaki toksinlerin temizlenmesini sağlıyorum. Cildimi nemli tutmak için bol su içiyorum. Düzenli uyumaya özen gösteriyorum. Her gün spor yapıyorum."
- Sağlık
- 30.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.