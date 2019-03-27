



Japonlar, dünya üzerinde en uzun yaşayan insanlar listesinde başı çekti. Yapılan araştırmalarda Japonların ortalama yaşam süresinin 85 olduğu belirlendi. Bu durum, Japonların beslenme alışkanlıklarına duyulan merakı beraberinde getirdi. Açıklamalarıyla tüm dünyanın ilgisini çeken Japon Prof. Shigeaki Hinohara, uzun yaşamın sırrını verdi. 105 yaşında hayata veda eden ünlü profesör, sağlıklı yaşamın püf noktalarıyla ilgili şunları söyledi...