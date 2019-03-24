Doğal bitkiler, şifanın adresini oluşturuyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, hastalıkların bitkisel tedavisine değiniyor. Şifalı bitkiler hakkında şu bilgileri veriyor:
DİŞLERE NANE FERAHLIĞI
Diş çürükleri ve boğaz enfeksiyonundan kaynaklanan ağız kokusunu önlemede, bitkiler kurtarıcı oluyor.
Alıç: Diş etinin sağlıklı kalmasını sağlar. Tabletlerini günde 3 kere 250 mg alın.
Kişniş: Ağız kokusunu giderir. Tohumları, bir tatlı kaşığı kadar yemeklerden sonra alınabilir. Salataya veya yoğurda da ekleyebilirsiniz.
Mayıs papatyası: İltihabı giderir. Diş etki hastalıklarından kaynaklanan kötü kokuyu önler. Yarım bardak suya, papatya konur. Çay, ağızda çalkalanır ve yutulur. Günde 2-3 kez tüketilir.
Nane: Kalıcı kötü kokuları giderir. Çayını, yemekten sonra 1 bardak için.
Zerdeçal: Diş etinin zarar görmesini engeller. Tentür halinde kullanmak gerekir. Çeyrek bardak suya, birkaç damla tentürü damlatılır. Ağız gargarası olarak da kullanılabilir.
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