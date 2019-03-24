bitkiler, şifanın adresini oluşturuyor.hastalıkların bitkisel tedavisine değiniyor. Şifalı bitkiler hakkında şu bilgileri veriyor:Diş çürükleri ve boğaz enfeksiyonundan kaynaklananbitkiler kurtarıcı oluyor.Diş etinin sağlıklı kalmasını sağlar. Tabletlerini günde 3 kere 250 mg alın.: Ağız kokusunu giderir. Tohumları,yemeklerden sonra alınabilir.ekleyebilirsiniz.İltihabı giderir. Diş etki hastalıklarından kaynaklananYarım bardak suya, papatya konur. Çay, ağızda çalkalanır ve yutulur.Kalıcı kötü kokuları giderir. Çayını,1 bardak için.Diş etinin zarar görmesini engeller.Çeyrek bardak suya, birkaç damla tentürü damlatılır.olarak da kullanılabilir.