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sunun çözümü zerdeçal

Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen sundan kurtulmada bitkiler mucize yaratıyor. Papatya çayı, kokuyu gideriyor. Zerdeçal ferahlık veriyor...




Doğal bitkiler, şifanın adresini oluşturuyor. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, hastalıkların bitkisel tedavisine değiniyor. Şifalı bitkiler hakkında şu bilgileri veriyor:

DİŞLERE NANE FERAHLIĞI
Diş çürükleri ve boğaz enfeksiyonundan kaynaklanan ağız kokusunu önlemede, bitkiler kurtarıcı oluyor.

Alıç: Diş etinin sağlıklı kalmasını sağlar. Tabletlerini günde 3 kere 250 mg alın.
Kişniş: Ağız kokusunu giderir. Tohumları, bir tatlı kaşığı kadar yemeklerden sonra alınabilir. Salataya veya yoğurda da ekleyebilirsiniz.
Mayıs papatyası: İltihabı giderir. Diş etki hastalıklarından kaynaklanan kötü kokuyu önler. Yarım bardak suya, papatya konur. Çay, ağızda çalkalanır ve yutulur. Günde 2-3 kez tüketilir.
Nane: Kalıcı kötü kokuları giderir. Çayını, yemekten sonra 1 bardak için.
Zerdeçal: Diş etinin zarar görmesini engeller. Tentür halinde kullanmak gerekir. Çeyrek bardak suya, birkaç damla tentürü damlatılır. Ağız gargarası olarak da kullanılabilir.

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