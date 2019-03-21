Pırasa kabızlığı bitirir

Sık görülen bir sindirim sıkıntısı olan kabızlık, ihmale gelmiyor. Dr. Fevzi Özgönül, pırasanın böbrek ve sindirim sistemi için son derece faydalı olduğunu belirtiyor. "Şiddetli kabızlık çekenler için lahana, pırasa, kereviz, ıspanak ve karnabahar iyileştirici etki gösterir. Bu sebzelerin her biri şifa kaynağı" diyor. Öksürüğü kesen pırasa, mide rahatsızlıklarına karşı koruyor. Bağırsakları güçlendiriyor.
- Sağlık
- 21.03.2019
- Gazete
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