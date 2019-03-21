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Pırasa kabızlığı bitirir

Pırasa kabızlığı bitirir
Sık görülen bir sindirim sıkıntısı olan kabızlık, ihmale gelmiyor. Dr. , pırasanın böbrek ve sindirim sistemi için son derece faydalı olduğunu belirtiyor. " kabızlık çekenler için lahana, pırasa, kereviz, ıspanak ve karnabahar iyileştirici etki gösterir. Bu sebzelerin her biri şifa kaynağı" diyor. Öksürüğü kesen pırasa, mide rahatsızlıklarına karşı koruyor. güçlendiriyor.

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