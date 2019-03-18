Tüm hastalıkların şifası, doğada saklıydı. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, bitkilerin şifasını araştırdı. Elde ettiği bilgileri kitaplarında toplayan Miandji, Alzheimer'dan kansere tüm hastalıkların bitkisel şifasını açıkladı. Şu bilgileri paylaştı:
- Sağlık
- 18.03.2019
- Gazete
Doğal bitkiler sindirim sistemine iyi geliyor! Bağırsak biberiye sever...
Doğal bitkiler, sindirim sıkıntılarına da iyi geliyor. Biberiye, karın ağrısını azaltıyor, çemen otu ishali kesiyor.
Tüm hastalıkların şifası, doğada saklıydı. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji, bitkilerin şifasını araştırdı. Elde ettiği bilgileri kitaplarında toplayan Miandji, Alzheimer'dan kansere tüm hastalıkların bitkisel şifasını açıkladı. Şu bilgileri paylaştı:
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