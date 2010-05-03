Uzmanlardan saç bakım sırları

Buzdolabınızda, gözaltı kreminiz ve ojenizin yanında saç kreminiz için de yer açın. Tıpkı diğer bakım ürünleri gibi saç ürünleri de buzdolabında muhafaza edildiğinde, içeriklerini daha uzun süre korurlar.""Kuru saçı nemlendirmek için, organik badem yağını yıpranmış bölgelere sürün. Yağın 30 dakika kadar saça nüfus etmesini bekledikten sonra yıkayın ve iyice durulayın.""Evde kendi kendinize fön çekerken kullanacağınız yuvarlak fırçayı ilk önce sıcak fön tutarak biraz yıpratın. Hiç kullanılmamış fırçalar saça çok sarılarak işlemi zorlaştırabiliyor.""Kaş fırçanıza biraz sabitleyici sprey sıkın. Kulakların üstündeki, saç çizgisindeki ve ayrım yerindeki inatçı saçları bununla tarayın.""Christy Turlington Burns'ün yoğun saç rengi, bebekken çekilmiş bir fotoğrafından esinlenilerek uygulanmış. Bebeklerin saçları çok daha parlak olur. Yaş ilerledikçe saç rengi matlaşır.""Boyalı ve çok yıpranmış saçlarınız varsa ya da dalgalı saçlarınızı bir süre düz kullanmak istiyorsanız, kuaförünüzde 'Brazilian Therapy' uygulaması yaptırın. Fön çektirme derdini ortadan kaldıran bu uygulamanın öncelikli amacı saçı iyileştirmek ve bakım yapmak. Saçınız uzayınca diplerine tekrarlatabilirsiniz.""Saçınızı, yıkadıktan ve duruladıktan sonra, duştan çıkmadan önce son bir kez içme suyu ile durulayın. Klorlu sudan arınan saçlarınız daha parlak görünecek."Saç ürünlerini uygularken biraz aşırıya kaçtığınızda, durumu düzeltmenin yollarını Kimberly Kimble açıklıyor: Serum: Saçınızı kadife bir havluyla silin. Koton fazlalığı emecektir. Jel: Saçınıza pompalı bir şişeyle su sıkın. Bu, jeli sulandıracaktır. Sonra o bölgeyi tekrar kurutun ve baştan başlayın. Saç spreyi: Kurumasını bekleyin ve saç spreyinin içindeki alkolün yarattığı sertliği azaltması için parlaklık veren bir sprey sıkın. Pomad: Bunun geri dönüşü yok. Geriye taranmış bir at kuyruğu ya da topuz yaparak duruma ayak uydurun."Duşta mutlaka ince dişli bir tarak bulundurun. Saçınıza sürdüğünüz her üründen sonra tarayarak ürünü bütün saça yedirin.""Eğer kuaförden çıktıktan sonra nemli havada saçlarınız kabarıp uçuşursa, el kreminizden bezelye tanesi kadar alıp avucunuza yayın ve çok hafif hareketlerle saçınızın kabaran yerlerine sürün.""Yeni yıkamış olmanıza rağmen saç diplerinizde yağlanma varsa, ciltteki yağlanmayı alan matlaştırıcı kağıtları deneyin. Bu kağıtları saç diplerinize sürdüğünüzde, fazla yağı emecektir."Saç renginizi değiştirirken rujunuzu da değiştirin. Kiyah Wright, yeni saç renginize uyum sağlayacak bir ruj denemenizi öneriyor. İşte uyumlu renkler:"Saçınızın ayrım yerini değiştirmek için suyun altında istediğiniz yöne doğru tarayın. Bunu düzenli olarak yaptığınızda fönden daha etkili bir çözüm alırsınız.""Bakım ürünlerini ya da maskenizi hiç durulamadan bütün gün saçta bırakın. Böylelikle saçınıza çok iyi bir bakım uygulamış olursunuz."Mahmut Ebil, gereğinden fazla sürüldüğünde serum ve kırık uç önleyicilerin saçın dokusunu değiştirebildiğini ve saçı sönük gösterdiğini hatırlatıyor. Doğru yolu şöyle gösteriyor: İnce telli zayıf saçlar: Saçınızın yapısı zaten yağlıya dönükse, fındık büyüklüğünde uygulamanız yeterli. Kalın telli gür saçlar: Ceviz büyüklüğünde bir miktar ürün kalın telli saçlar için yeterli olacaktır."Doğal dalgalı saçlarla uyanmak istiyorsanız, gece yatmadan önce saçını geniş bigudilerle içe doğru sarın. Sabah bigudileri açın ve saçınızı parmaklarınızla hafifçe karıştırıp dalgaları açın. Ardından biraz sprey sıkarsanız, tüm günü hacimli saçlarla geçirebilirsiniz.""Limon ve bira sarı saçların matlaşmasını önler. Bir bardak biraya bir limon sıkın ve tüm saçınıza dökün. Güneşin altında oturup saça iyice nüfuz etmesini bekleyin. Sonra şampuanlayıp saç kremi sürün."Kuaför Ata Arıkfidan, parmaklarınız ve birkaç pensle doğal dalgalara sahip olabileceğinizi söylüyor. Saçınızı tamamen kurutun ve tutamlara ayırın. Şekillendirici uyguladığınız tutamları parmaklarınızla sarın ve penslerle tutturun. 10 dakika bekledikten sonra sarılı kısımlara hafif fön tutun. Pensleri çıkarın ve saça yine parmaklarınızla şekil verin. Maşayla şekillendirilmiş gibi dalgalara kavuşacaksınız.Yazın güneşten ve denizden zarar gören ve nemini kaybeden saçlarınız için önce kuaförünüzde profesyonel nem bakımı yaptırın. Ardından evde haftada iki veya üç kere nem maskesiyle destekleyin. Saçlarınızın eski yumuşaklığına kavuştuğunu göreceksiniz."Yanınızda her zaman minik bir düzleştirici bulundurun. Küçük bir düzleştirici, kakülleri düzeltmek ya da nemli havanın neden olduğu elektriklenmeyi almak için yeterli olacaktır." - Richard Marin; Megan Fox'un saç stilisti. "Yanınızda her zaman minik bir düzleştirici bulundurun. Küçük bir düzleştirici, kakülleri düzeltmek ya da nemli havanın neden olduğu elektriklenmeyi almak için yeterli olacaktır."