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    ilacı, ı ve i orucu bozar mı? , oruç fetvası yayınladı

    ilacı, ı ve i orucu bozar mı? 11 ayın Sultanı Ramazan, geldi. Herkes, orucu bozan ve bozmayan durumları merak etti. Din İşleri Yüksek Kurulu, yayınladığı fetvada bu soruya yanıt verdi...

    Dilaltı hapı orucu bozmaz

    11 ayın Sultanı Ramazan, geldi. Herkes, orucu bozan ve bozmayan durumları merak etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yayınladığı fetvada bu soruya yanıt verdi...

    ORUCU BOZMAYANLAR:
    Astımlı     hastaların, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç, orucu bozmaz.

    Göz damlası orucu bozmaz. Bu işlem yeme-içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz. Hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır.

        Lokal anestezi orucun sıhhatine engel değildir. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi, yeme içme anlamı taşımadığı için orucu bozmaz. Hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz.

        Gerek anjiyografi, gerekse anjiyoplasti operasyonlarında oruç bozulmaz. Biyopsi orucu bozmaz.

        ORUCU BOZANLAR:
        Endoskopi         veya kolonoskopi yaptırmak; makat veya ferçten ultrason çektirmek; çoğunlukla cihaz içinden su verildiği için orucu bozar. Bölgesel-genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur. Oruçlu iken damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Diğer diyaliz çeşitlerinde ise vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için oruç bozulur.
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        Haberler Ramazan Astım ilacı, dilaltı hapı ve endoskopi orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, oruç fetvası yayınladı