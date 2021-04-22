ORUCU BOZANLAR:

Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak; makat veya ferçten ultrason çektirmek; çoğunlukla cihaz içinden su verildiği için orucu bozar. Bölgesel-genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur. Oruçlu iken damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Diğer diyaliz çeşitlerinde ise vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için oruç bozulur.