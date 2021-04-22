11 ayın Sultanı Ramazan, geldi. Herkes, orucu bozan ve bozmayan durumları merak etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yayınladığı fetvada bu soruya yanıt verdi...
ORUCU BOZMAYANLAR:
Astımlı hastaların, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç, orucu bozmaz.
Göz damlası orucu bozmaz. Bu işlem yeme-içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz. Hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır.