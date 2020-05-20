Kunut duaları Arapça okunuşu ve Türkçe meali! Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?

KUNUT DUASI 1, KUNUT DUASI 2 OKUNUŞU VE ANLAMI



Kunut Duası 1 Okunuşu



Allâhümme innâ nesteînüke

ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

ve lâ nekfürük

ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı



Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı

bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni

isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.

Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.

Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları

başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası Okunuşu



Allâhümme iyyâke na'büdü

ve leke nüsallî ve nescüdü

ve ileyke nes'â ve nahfidü

nercû rahmeteke

ve nahşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı



Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.

Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya

çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.

Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.