Kadir Gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUNMASINI TAVSİYE ETTİĞİ DUALAR NELERDİR?



Bu aylarda Müslümanlar, makbul dua ve zikirleri daha çok okuyabilir. Aynı zamanda, sabaha karşı seher vakitlerinde uyanık bulunmaya çalışarak İslam alemi ve Müslüman kardeşlerimiz için dualar edilmelidir.

Peygamber Efendimizin okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar:

Okunuşu: Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

(Buhârî, De'avât, 55)

Okunuşu: Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ.

Anlamı: Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.

(Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900)

Okunuşu: Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî.

Anlamı: Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.

(Müslim, Zikir ve Dua, 35)

Okunuşu: Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr.

Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle." (Hâkim, De'avât, No:1878)

Okunuşu: Allâhümme elhimnî ruşdî ve e'ıznî min şerri nefsî.

Anlamı: Allah'ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

(Tirmizî, De'avât, 70)