Kadir Gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi'nin İslamiyet'teki yeri çok büyüktür. Dolayısıyla bu özel geceyi bol bol ibadet ederek geçirmek gerekir. Peki Kadir Gecesi ibadetleri, faziletleri nelerdir? 2020 Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek? Bolca tövbe ederek de geçireceğiniz Kadir Gecesi'nde hem duaların hem de tövbelerin kabul edilmesi için Allah'a sığınılır. İşte Müslüman aleminin merak ettiği Kadir Gecesi'ne dair tüm bilgiler…
2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Kadir Gecesi, 19 Mayıs 2020 Salı günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ FAZİLETİ
Kur'ân-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olarak buyrulan bu gece (Kadir Sûresi 3) hakkında Peygamber Efendimiz: "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175) buyurmaktadır. Bu gecede yapılacak ibadet ve duaların kıymeti bin aydan evladır.
KADİR GECESİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?
1- Dua Etmek
2- Kaza Ve Kadir Gecesi Namazı Kılmak
3- Kur'an-ı Kerîm Okumak
4- Tevbe İstiğfar Etmek
5- Peygamber Efendimize Salat-u Selam Getirmek
6- Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak
7- Allah'ı Çokça Zikretmek
8- Sadaka Vermek
KADİR GECESİNDE OKUNMASI GEREKEN DUALAR
Kadir Gecesi'nde yapılacak en mühim ibâdetlerden biri duâdır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bize aşağıdaki duayı yapmamızı tavsiye etmişlerdir.
Hz. Ayşe şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.
"Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"
Anlamı: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.
(Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)
TÖVBE İSTİĞFAR DUASI
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUNMASINI TAVSİYE ETTİĞİ DUALAR NELERDİR?
Bu aylarda Müslümanlar, makbul dua ve zikirleri daha çok okuyabilir. Aynı zamanda, sabaha karşı seher vakitlerinde uyanık bulunmaya çalışarak İslam alemi ve Müslüman kardeşlerimiz için dualar edilmelidir.
Peygamber Efendimizin okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar:
Okunuşu: Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.
Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.
(Buhârî, De'avât, 55)
Okunuşu: Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ.
Anlamı: Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.
(Müslim, Dua, 72; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 900)
Okunuşu: Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî.
Anlamı: Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.
(Müslim, Zikir ve Dua, 35)
Okunuşu: Allâhümme kanni'nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif 'aleyye külli ğâibetin-lî bihayr.
Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle." (Hâkim, De'avât, No:1878)
Okunuşu: Allâhümme elhimnî ruşdî ve e'ıznî min şerri nefsî.
Anlamı: Allah'ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.
(Tirmizî, De'avât, 70)