Kolonya kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya sürülür mü?

Müslüman vatandaşlar Ramazan orucunu tutmaya başladı, bir yandan da corona virüsünden korunmak için sık sık kolonya ile ellerini dezenfekte ediyorlardı. Ramazanın gelmesiyle birlikte oruçluyken kolonya sürmenin orucu bozup bozmadığı, bu konuda Diyanet'in açıklaması olup olmadığı en çok merak edilen sorunların başında geliyor. Merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.



KOLONYA SÜRMEK/KOKLAMAK, PARFÜM SIKMAK ORUÇ BOZAR MI?



Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Kolonya, parfüm ve krem yemek ve içmek sınıfına dahil olmadığımdam orucu bozmazlar.



Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da, oruçluyken parfüm, kolonya gibi maddeleri koklamak orucu bozar mı sorusunu "Bir kolonyayı ya da herhangi bir kokuyu fazlaca koklamak mekruhtur. Çünkü orucun gerekçelerinden biri zevklere karşı dikkatli olmaktır. Kokulu sabunla yıkayınca problem değildir. Aşırı aşırı koklamak iyi değildir" şeklinde yanıtladı.



KREM SÜRMEK ORUÇ BOZAR MI?



Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366, 367).



MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?



Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.







RUJ VE OJE SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?



Krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz. Ağız dışındaki bölgelere uygulanan hiçbir makyajla oruç bozulmaz. Ancak dudağa sürülen ruj, yalanarak ağızdan içeri girip tadı mideye ulaşırsa orucu bozar. Aksi takdirde bozmaz. Oje orucu bozmaz fakat tırnak üzerinde kalıcı olup ve suyu alta geçirmediği için abdeste engeldir.

BANYO YAPMAK/DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?



Dini hassasiyetlerin en çok dikkate alındığı Ramazan ayında oruç tutarken bazı kaidelere dikkat edilmektedir. Ancak, oruç tutanların orucu riske atacağı düşüncesiyle duş almak konusunda bazı şüpheleri bulunmaktadır. Din bilginlerinin verdikleri cevaba göre ise oruçluyken duş almak, orucu bozan davranışlar arasında yer almadığını belirtmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken şey suyun yutulmamaya çalışılmasıdır.



ORUÇLU KİŞİ AĞDA / EPİLASYON YAPTIRABİLİR Mİ?



Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.



Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).



NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?



Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367).