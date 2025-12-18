Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: "Türk askerini Gazze’de istiyoruz"

Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması ile ilgili belirsizlik devam ediyor. İsrail bir yandan saldırılara devam ederken diğer yandan Gazze’de Türk ordusunun yer almasını engellemeye çalışıyor. Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Kemal Ebu Avn, Takvim.com.tr Dış Haberler Editörü Beyza Türkyılmaz’a konuştu. Avn, Türkiye ve Filistin için “Biriz, kardeşiz” vurgusu yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a özellikle teşekkür etti. Avn ayrıca “Türkiye’nin Gazze’de var olmasını destekliyoruz ve istiyoruz.” dedi.