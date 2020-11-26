TOGG, Türkiye'nin teknolojik birikimine katkı sağlayacak!

"TOGG, OTOMOTİV SANAYİMİZİN GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI"

TOBB'un maddi ve manevi olarak sahiplendiği Yerli Otomobil Projesi TOGG'u, sanayicilerin de stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirdiğinin altını çizen Bahçıvan, Türkiye'nin otomobilinin, küresel otomotiv sektörünün beklenen yapısal değişimine ayak uyduracağına yürekten inandıklarını dile getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da bu projeyi desteklediğini belirten Bahçıvan, şunları aktardı:

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun otomotiv sanayimizin gelişmesi yolunda önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz. Bu projede yerli tedarikçiler ile çalışmak, hem sürdürülebilir bir tedarik zinciri kurmak, hem de yerli katma değeri artırmak noktasında büyük önem arz ediyor. Tecrübelerimizi, 'Türkiye'nin Otomobili' ile buluşturma ve ülkemiz için katma değer yaratma zamanıdır. Türkiye'nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de önünü açacak, aynı zamanda ateşleyicisi olacaktır. Teknoloji üreten, teknoloji ihraç eden bir Türkiye yaratma yolculuğunda da önemli bir kilometre taşı olacaktır. 'Türkiye'nin Otomobili' projesi, yerli otomobil üretmekten daha fazlasıdır. Türkiye'nin teknolojik birikimine katkı yapacaktır. Bu anlayış eşliğinde, Türkiye'nin Otomobili Projesi sürecinde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız."