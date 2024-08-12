SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

2. el otomobil alacaklar dikkat! Bu uygulama sonrası fiyatlar resmen yarı yarıya inecek

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasında güvenliği artırmak ve dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme getirdi. Ekim 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenleme ile araçlarını yetkili satıcılar üzerinden satışa sunmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması ve yetkilendirme işlemi yapacak. Ocak 2025’ten itibaren ise sadece bu şekilde doğrulanan ilanlar ilan sitelerinde yer alabilecek. Yeni düzenleme, ikinci el araç piyasasında spekülasyonları engelleyerek, tüketici güvenini artırmayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 23:14 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 23:14
2. el otomobil alacaklar dikkat! Bu uygulama sonrası fiyatlar resmen yarı yarıya inecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İkinci el araç alım-satımında e-Devlet dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre, Ekim 2024 itibarıyla araçlarını satmak isteyen kişilerin e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapmaları zorunlu hale geliyor. Bu uygulama, dolandırıcılık ve fahiş fiyat oluşumlarını engellemeyi amaçlıyor. Ocak 2025 itibarıyla ise yalnızca e-Devlet üzerinden doğrulanmış ilanlar, ilan sitelerinde yayımlanabilecek. Bu adım, ikinci el araç piyasasında daha güvenli ve şeffaf bir ticaret ortamı oluşturmayı hedefliyor.

YENİ DÜZENLEME İLE OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR

Hâlihazırda ikinci el araçlarını ilan sitelerine koymak isteyen bireyler, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ilan verebiliyorlardı. Ancak yeni düzenleme, bu süreci daha da ileriye taşıyor. Ekim ayından itibaren, ikinci el araçlarını bir galeri veya yetkili satıcı aracılığıyla satmak isteyen kişilerin e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapması zorunlu hale geliyor. Bu adım, hem satıcı hem de alıcı için daha güvenilir bir süreç sağlarken, dolandırıcılık ve spekülasyonların önüne geçmeyi amaçlıyor.

YETKİLİ SATICI ÜZERİNDEN SATIŞ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle birlikte ilan sitelerinde yer alan gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının verilme süreçlerini resmiyete bağlayacak bir uygulamanın devreye alınacağını belirtmişti. Bu kapsamda, ikinci el araçlarını satışa sunacak kişilerin, e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapmadan satış işlemini gerçekleştiremeyecekleri vurgulandı. Özellikle galeriler veya yetkili satıcılar üzerinden yapılan satışlarda bu yetkilendirme zorunlu olacak.

OCAK 2025 İTİBARIYLA YALNIZCA DOĞRULANMIŞ İLANLAR YER ALACAK

Yeni düzenleme, Ekim 2024 itibarıyla devreye girecek ve Ocak 2025'ten itibaren ilan sitelerinde yalnızca doğrulanmış ilanların yer alması zorunlu hale gelecek. Bu döneme kadar, doğrulanmış ve normal ilanlar birlikte yer alacak. Ancak Ocak ayından sonra, sadece e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş, doğrulanmış ilanlar yayımlanabilecek. Bu uygulama, ikinci el araç piyasasında güveni artırarak, tüketicilerin mağduriyetini azaltmayı hedefliyor.

YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞECEK?

Ekim ayı itibarıyla uygulanacak olan yeni düzenleme ile araçlarını yetkili bir satıcı üzerinden satmak isteyen kişilerin şu adımları izlemeleri gerekecek:

E-Devlet Üzerinden Yetkilendirme: Satış yapmak isteyen kişi, e-Devlet üzerinden "Araçlarım" bölümüne girerek satmak istediği aracı seçip, yetkili satıcının ilan sitelerinde kullandığı kodu girerek bu satıcıyı yetkilendirecek.

Doğrulanmış İlan: Yetkili satıcı, aldığı bu yetkilendirme doğrultusunda, aracın fiyatı, kilometresi, yaşı, hasar durumu gibi tüm bilgileri ilan sitesine yükleyerek, ilanı "doğrulanmış ilan" olarak yayımlayacak.

Yılbaşına Kadar Geçiş Süreci: İlk etapta, ilan sitelerinde hem doğrulanmış hem de normal ilanlar yer alabilecek. Ancak Ocak 2025'ten itibaren sadece doğrulanmış ilanların yayımlanması zorunlu olacak.

SEKTÖR YETKİLİLERİ NE DİYOR?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni düzenlemenin sektör için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu düzenleme ile birlikte herkes internet üzerinden araç alım-satım işini yapamayacak. Bu sayede, hem haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilerin önüne geçilecek hem de tüketiciler daha güvenli bir ortamda alışveriş yapabilecek" dedi. Erkoç ayrıca, düzenlemenin gelişigüzel fiyat uygulamalarını da engelleyerek, hem alıcıların hem de yetkili satıcıların mağduriyetini ortadan kaldıracağını vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Otomotiv Sektörü Komite Başkanı Anıl Şentürk ise, sektörde özellikle kayıtdışılıkla ilgili büyük sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Şentürk, "E-devlet üzerinden yapılacak doğrulamayla, dolandırıcılık vakalarının ve spekülatif fiyatların önüne geçilebilir. Ayrıca, tüm ikinci el araç satışlarının noterler yerine yetkili satıcılar üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede daha sağlıklı bir ticaret ortamı oluşacak" şeklinde konuştu.

80 BİN SATICIYI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Yeni düzenleme, Türkiye genelinde sayıları 80 bini bulan ikinci el araç satıcısını doğrudan ilgilendiriyor. Ekim ayında başlayacak "doğrulanmış ilan" dönemi, yılbaşından itibaren tüm ilan sitelerinde zorunlu hale getirilecek. Bu süreç, özellikle galeriler ve yetkili satıcılar üzerinden araçlarını satışa sunmak isteyen kişileri kapsayacak.

SPEKÜLASYONLARA VE DOLANDIRICILIĞA SON

Yeni düzenlemenin ikinci el araç piyasasına getireceği en büyük yeniliklerden biri, spekülasyonların ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi olacak. E-Devlet üzerinden yapılacak kimlik doğrulaması ve yetkilendirme işlemleri sayesinde, araç alım-satım işlemleri daha güvenilir hale gelecek ve tüketicilerin mağduriyetleri en aza indirgenecek. Ticaret Bakanlığı'nın bu adımı, hem sektördeki düzeni sağlamak hem de vatandaşların güvenli bir şekilde alım-satım yapabilmelerini temin etmek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vatandaş bayilere akın etti! Citroen 409.000 TLye, Fiat ise 449.900 TLye sıfır otomobil satıyor!Vatandaş bayilere akın etti! Citroen 409.000 TLye, Fiat ise 449.900 TLye sıfır otomobil satıyor!
Vatandaş bayilere akın etti! Citroen 409.000 TL'ye, Fiat ise 449.900 TL'ye sıfır otomobil satıyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | ABD’den İsrail’e hazırlıklı olun çağrısı! İran resmi ajansından flaş paylaşım: Dünya o saate kilitlendi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: ’Gürz-6’ operasyonunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi
Vakıf Katılım Bankası
Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’la görüşmeyi reddettim tiyatrosu çöktü! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: 14 Ağustos çağrısı
ABD Başkan adayı Donald Trump eski adı Twitter olan X platformuna geri döndü! Elon Musk ile röportaj bombası
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Başkan Erdoğan’dan gerilimi bitirin talimatı | Ankara’da mekik diplomasisi: Heyetler masada
Mehmet Doğan son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan: Gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Silopi’deki patlamaya ilişkin flaş açıklama: Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir
Para kulelerinden after ’party’lere İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş! Bonus Halis Kahriman... Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu?
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin taziyesine katıldı
Sokak röportajında Başkan Erdoğan’ı hedef alıp vatandaşlara hakaret eden şüpheli tutuklandı
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour’un ardından o da geliyor
Ankara - Şam hattında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajı verdi: Suriye ile mutabık bir yerde... | F-16’larda son durum
Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı
SON DAKİKA