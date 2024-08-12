2. el otomobil alacaklar dikkat! Bu uygulama sonrası fiyatlar resmen yarı yarıya inecek

İkinci el araç alım-satımında e-Devlet dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre, Ekim 2024 itibarıyla araçlarını satmak isteyen kişilerin e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapmaları zorunlu hale geliyor. Bu uygulama, dolandırıcılık ve fahiş fiyat oluşumlarını engellemeyi amaçlıyor. Ocak 2025 itibarıyla ise yalnızca e-Devlet üzerinden doğrulanmış ilanlar, ilan sitelerinde yayımlanabilecek. Bu adım, ikinci el araç piyasasında daha güvenli ve şeffaf bir ticaret ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Hâlihazırda ikinci el araçlarını ilan sitelerine koymak isteyen bireyler, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ilan verebiliyorlardı. Ancak yeni düzenleme, bu süreci daha da ileriye taşıyor. Ekim ayından itibaren, ikinci el araçlarını bir galeri veya yetkili satıcı aracılığıyla satmak isteyen kişilerin e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapması zorunlu hale geliyor. Bu adım, hem satıcı hem de alıcı için daha güvenilir bir süreç sağlarken, dolandırıcılık ve spekülasyonların önüne geçmeyi amaçlıyor.

YETKİLİ SATICI ÜZERİNDEN SATIŞ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle birlikte ilan sitelerinde yer alan gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının verilme süreçlerini resmiyete bağlayacak bir uygulamanın devreye alınacağını belirtmişti. Bu kapsamda, ikinci el araçlarını satışa sunacak kişilerin, e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapmadan satış işlemini gerçekleştiremeyecekleri vurgulandı. Özellikle galeriler veya yetkili satıcılar üzerinden yapılan satışlarda bu yetkilendirme zorunlu olacak.

OCAK 2025 İTİBARIYLA YALNIZCA DOĞRULANMIŞ İLANLAR YER ALACAK

Yeni düzenleme, Ekim 2024 itibarıyla devreye girecek ve Ocak 2025'ten itibaren ilan sitelerinde yalnızca doğrulanmış ilanların yer alması zorunlu hale gelecek. Bu döneme kadar, doğrulanmış ve normal ilanlar birlikte yer alacak. Ancak Ocak ayından sonra, sadece e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş, doğrulanmış ilanlar yayımlanabilecek. Bu uygulama, ikinci el araç piyasasında güveni artırarak, tüketicilerin mağduriyetini azaltmayı hedefliyor.