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Vatandaş bayilere akın etti! Citroen 409.000 TL'ye, Fiat ise 449.900 TL'ye sıfır otomobil satıyor!

Türkiye otomobil piyasasında son dönemde yaşanan satış düşüşleri, otomobil markalarını harekete geçirdi. Markalar, müşterileri yeniden showroomlara çekmek ve satış rakamlarını artırmak amacıyla çeşitli indirim kampanyalarını devreye sokmaya başladı. Bu gelişme, otomobil almayı düşünenler için cazip fırsatlar sunarken, sektördeki rekabetin de kızışmasına neden oluyor.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 08:20 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 08:20
Vatandaş bayilere akın etti! Citroen 409.000 TL’ye, Fiat ise 449.900 TL’ye sıfır otomobil satıyor!

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Citroen Ami ya da Fiat Topolino, şehirde yeni bir tercih olarak öne çıkıyor.

Citroen Ami

Citroen Ami, modern ve çevreci bir şehir aracı olarak öne çıkıyor. Şu anda sınırlı süre için oldukça avantajlı bir fiyatla sunuluyor: 409.000 TL. Üstelik 120.000 TL peşinatı, 12 ay boyunca %0 faizle ödeme imkanı sunuyor. Bu özel teklif, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli. Yeni bir şehir aracı düşünüyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!

Fiat Topolino

Fiat Topolino da kendi segmentinde dikkat çeken bir diğer araç. Retro tasarımıyla göz kamaştıran Topolino, 449.900 TL'lik cazip bir fiyat etiketi taşıyor. Şehir içinde ekonomik ve stil sahibi bir araç arayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Her iki araç da kendi alanlarında benzersiz özellikler sunarak otomobil severlerin beğenisine sunuluyor.

1 Milyon TL Barajı Aşıldı

Türkiye'de sıfır kilometre otomobillerin güncel fiyat listelerine bakıldığında, birçok aracın 1 milyon TL barajını aştığı görülüyor. Özellikle yurt dışında üretilip Türkiye'ye ithal edilen araçlarda bu artış daha belirgin. Türkiye'de üretilen bazı modeller dışında, birçok sıfır kilometre otomobil artık 1 milyon TL'nin üzerinde fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu durum, tüketiciler için büyük bir şok ve finansal bir yük yaratıyor.

Hyundai i10 En Ucuz

Sıfır kilometre otomobiller arasında en ucuz seçenek olarak Hyundai i10 öne çıkıyor. Bu modelin üç farklı versiyonu da 1 milyon TL'nin altında fiyatlarla satılıyor. Hyundai i10'un fiyatları 835.000 TL ile 970.000 TL arasında değişiyor. Bu fiyat aralığı, tüketiciler için daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Hyundai i20'nin Başlangıç Modeli 1 Milyon TL'nin Altında

Hyundai'nin bir diğer popüler modeli olan Hyundai i20 de fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Beş farklı versiyonu bulunan bu modelin yalnızca başlangıç versiyonu 1 milyon TL'nin altında satılıyor. Hyundai i20'nin başlangıç versiyonu 970.000 TL'den satışa sunuluyor, bu da tüketiciler için biraz daha uygun bir alternatif oluşturuyor.

Fiat Egea Sedan

Türkiye'de üretilen Fiat Egea Sedan, 1 milyon TL'nin altında kalmayı başaran az sayıdaki modellerden biri. Modelin başlangıç versiyonu 969.900 TL'ye satılıyor. Ancak diğer tüm Fiat Egea versiyonları 1 milyon TL'nin üzerinde fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu, Türkiye'de üretilen araçların nispeten daha uygun fiyatlarla satılabileceğini gösteriyor.

Kia Picanto Seçeneği

Kia'nın alt segment aracı olan Kia Picanto, 1 milyon TL'nin altında satılan bir diğer model olarak öne çıkıyor. Bu modelin başlangıç versiyonunun fiyatı 995.000 TL olarak belirlendi. Diğer tüm Kia modelleri ise 1 milyon TL'nin üzerinde fiyatlarla satışa sunuluyor. Kia Picanto, ekonomik bir seçenek arayan tüketiciler için uygun bir alternatif olabilir.

Diğer Modeller Ve Fiyatları

Dacia Spring - 892.000 TL

Leap Motor T03 - 999.000 TL

Yudo 3 - 990.000 TL.

Otomobil piyasasındaki bu fiyat artışları, tüketicilerin tepkisini çekiyor. Birçok kişi, otomobil sahibi olmanın artık lüks haline geldiğini düşünüyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için bu fiyatlar erişilmez durumda. Firmalar ise artan maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle zam yapmak zorunda olduklarını savunuyorlar.

İkinci El Piyasasında Durum

Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artış, ikinci el otomobil piyasasını da etkiliyor. İkinci el araçlar, daha uygun fiyatlarla alıcı bulabiliyor ve bu da ikinci el piyasasının hareketlenmesine neden oluyor. Ancak, ikinci el araçların da fiyatlarının yükselmesi, tüketiciler için alternatif seçeneklerin daralmasına yol açıyor.

Otomobil piyasasındaki bu karmaşık durum, gelecekte nasıl şekillenecek?

Firmalar, maliyetleri düşürmek ve daha uygun fiyatlar sunmak için yeni stratejiler geliştirebilirler. Ayrıca, elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması, piyasada yeni dinamikler yaratabilir. Türkiye'de otomobil piyasasının geleceği, ekonomik koşullar ve tüketici taleplerine bağlı olarak şekillenecek.

Hangi otomobiller 1 milyon TL'nin altında satılıyor?

1 milyon TL'nin altında satılan otomobiller arasında Hyundai i10, Hyundai i20'nin başlangıç modeli, Fiat Egea Sedan'ın başlangıç modeli ve Kia Picanto bulunmaktadır.

Döviz kurlarının otomobil fiyatlarına etkisi nedir?

Döviz kurlarındaki artış, ithal edilen araçların maliyetlerini doğrudan etkiler ve bu da araç fiyatlarının yükselmesine neden olur.

Otomobil kredileri ve taksit seçenekleri nelerdir?

Bankalar ve finans kuruluşları, otomobil kredileri ve uygun ödeme planları ile tüketicilere destek sunar. Ancak, bu seçenekler faiz oranları ve uzun vadeli borç yükü nedeniyle her zaman cazip olmayabilir.

İkinci el otomobil piyasası nasıl etkileniyor?

Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artış, ikinci el otomobil piyasasını hareketlendiriyor. İkinci el araçlar daha uygun fiyatlarla alıcı bulabiliyor, ancak bu piyasada da fiyatlar yükseliyor.

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