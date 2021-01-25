Memur alım ilanları: Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Bu anlamda sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi...
HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALIYOR 2021?
Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırıyordu. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor.
MEMUR ADAYLARI DİKKAT: PERSONEL ALAN KURUMLARIN TAM LİSTESİ!
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
78 MEMUR ALACAK
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
14 MEMUR ALACAK
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
112 MEMUR ALACAK