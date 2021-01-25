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    • Memurlar
    • 25.01.2021 14:32
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    • 25.01.2021 14:32
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    personel ve memur alımı 2021... Kadrosuna ()

    : memuru olmak için kişilerden genel ve özel koşullar arz edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için netlikle vatandaşı olması gereklidir. Bunun dışında devlet memuru olacak şahısların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. son dakika haberine göre çeşitli ilanlar yayımlandı. Geçtiğimiz aylarda açıklanan sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırıyordu. İşte kadrosuna Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır.

    takvim.com.tr
    Memur adayları dikkat: Personel alan kurumların tam listesi!

    Memur alım ilanları: Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Bu anlamda sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi...

    HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALIYOR 2021?

    Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırıyordu. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor.

    MEMUR ADAYLARI DİKKAT: PERSONEL ALAN KURUMLARIN TAM LİSTESİ!

    BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    78 MEMUR ALACAK

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    14 MEMUR ALACAK

    VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    112 MEMUR ALACAK

        PAZAR (RİZE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        10 MEMUR ALACAK

        KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        50 ZABITA MEMURU ALACAK

        DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        75 İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK

        YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 ŞOFÖR ALACAK

        BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        ZABITA ALIMI DÜZELTME İLANI

        BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        15 MEMUR ALACAK

        ADALET BAKANLIĞI

        40 ÖĞRETMEN ALINACAKTIR.

        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        90 HİZMETLİ MEMUR ALACAK

        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        4 AŞÇI ALACAK

        ADALET BAKANLIĞI

        160 CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ ALINACAKTIR.

        ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

        2 KİMYAGER VE 1 BİYOLOG ALACAK

        ADALET BAKANLIĞI

        10 AVUKAT ALINACAKTIR.

        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

        MEMUR ALACAK

            BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            4 MEMUR ALACAK

            YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            1 ADET TAHSİLDAR ALACAK

            UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            1 MEMUR ALACAK

            DEVLET MEMURU

            Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

            Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

            Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

            Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.

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            Haberler Memurlar Devlet Personel Başkanlığı personel ve memur alımı 2021... Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi! (Memur alım ilanları)