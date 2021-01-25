BOTAŞ bünyesine, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak personel alımı için başvurular bugün alınmaya başladı. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşte AÇSHB-İŞKUR başvuru şartları ve sayfası