İŞKUR 22 Aralık kurum dışı kamu memur alım ilanları: Kamu kurum ve kuruluşlarında istidam edilmek üzere açıklanan ilanlarda başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar duyuruldu. Adaylar ise tercih hazırlıkları için yayınlanan ilanları araştırmaya başladı. Peki hangi kurum veya kuruluş hangi pozisyonlar içim memur ve personel alımı yapacak? İşte personel alımı yapan kurumların ilanları...