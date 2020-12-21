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    • 01.03.2021 13:05
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    22 Aralık kurum dışı kamu memur alım ilanları: İtfaiye eri, zabıta memuru ve Tübitak personel alımı başvuru şartları

    22 Aralık kurum dışı kamu memur alım ilanları: KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte harekete geçen adaylar kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan memur ve personel alım ilanlarını araştırmaya başladı. İşte en yeni memur ve personel alım ilanları ve başvuru detayları...

    takvim.com.tr
    21 Aralık İtfaiye eri, zabıta memuru ve Tübitak personel alımı başvuru şartları

    İŞKUR 22 Aralık kurum dışı kamu memur alım ilanları: Kamu kurum ve kuruluşlarında istidam edilmek üzere açıklanan ilanlarda başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar duyuruldu. Adaylar ise tercih hazırlıkları için yayınlanan ilanları araştırmaya başladı. Peki hangi kurum veya kuruluş hangi pozisyonlar içim memur ve personel alımı yapacak? İşte personel alımı yapan kurumların ilanları...

    İtfaiye eri, zabıta memuru ve Tübitak personel alımı başvuru şartları

    Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

        Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020

        TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020

        Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020

        Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020

        Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020

        Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020

        İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020

        Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020

        İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020

        Antalya Gazibel İnş. Tarım Turz. Ltd. Şti. 22.12.2020

        Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. Tic. Ltd. Şti. 22.12.2020

        Muğla Menteşe Beld. Pers. Ltd. Şti. Engelli Peronel Alımı 24.12.2020

        Bursa OBEFAŞ Pers. Alımı 23.12.2020

            AFYONKARAHİSAR ÜÇ HİLAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 21.12.2020

            Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.12.2020

            İzmir İzenerji Tic. A.Ş. 21.12.2020

            Ardahan Çıldır Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.12.2020

            Manisa Besot Tic. A.Ş. 23.12.2020

            Çanakkale Geyikli Beld. Pers. Ltd. Şti. 21.12.2020

            İzmir İzdeniz A.Ş. 22.12.2020

            Denizli Merkezefendi Temz. Ulaş. Tic. A.Ş. 22.12.2020

            Elazığ Arıcak SYDV Pers. Alımı 22.12.2020

            Zonguldak Çaybel İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 21.12.2020

            Denizli Peraş Tic. A.Ş. 24.12.2020

            Kırıkkale Bahşılı Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.12.2020

            Manisa Besot Tic. A.Ş. 25.12.2020

            Bursa Orhaneli Tur. İnş. Tek. Lok. Bilg. Pet. Tic. Ltd. Şti. 25.12.2020

            Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 25.12.2020

            Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 26.12.2020

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            Haberler Memurlar 22 Aralık İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları: İtfaiye eri, zabıta memuru ve Tübitak personel alımı başvuru şartları