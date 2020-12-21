İŞKUR 22 Aralık kurum dışı kamu memur alım ilanları: Kamu kurum ve kuruluşlarında istidam edilmek üzere açıklanan ilanlarda başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar duyuruldu. Adaylar ise tercih hazırlıkları için yayınlanan ilanları araştırmaya başladı. Peki hangi kurum veya kuruluş hangi pozisyonlar içim memur ve personel alımı yapacak? İşte personel alımı yapan kurumların ilanları...
İtfaiye eri, zabıta memuru ve Tübitak personel alımı başvuru şartları
Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020