İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı Sekreter-şoför-güvenlik görevlisi...

İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı. İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların özel hastaneler bünyesinde istihdam edileceğine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adayların şahsen müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.
Hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor.
ÖZEL HASTANELERE ALIM YAPILACAK
İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların özel hastaneler bünyesinde istihdam edileceğine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adayların şahsen müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İŞKUR ile kariyer sayfası üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Hastane ortamında çalışmasına engel bir sağlık sorunuı olmaması,
- Hastalarla iletişimi kuvvetli olan ve sabırlı,
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
- Vardiyalı çalışma sistemine
- Mesleğin gerektirdiği özel şartlara hazi olmak.
Ambulans şoförü alımı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=ambulans
İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı