İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı Sekreter-şoför-güvenlik görevlisi...

İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı. İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların özel hastaneler bünyesinde istihdam edileceğine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adayların şahsen müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.

Hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor.