Evden ek iş yapanlar binlerce lira kazanıyor! İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Ev kadınlarının çalışma hayatına katılması için İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işi nasıl yapılır? Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek. İŞKUR evde paketleme işi kapsamında nikah şekeri, tel toka, sabun, kulak çubuğu, poşet katlama ve paketleme gibi birçok iş kolu yer alıyor. İŞKUR desteği ile gerçekleştirilen evde paketleme işi için başvuru yapmak ve bu şekilde işe başlamak gerekiyor.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.
İŞKUR tarafından sunulan bu imkandan yararlanmak isteyen kadınlar, kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırarak, sisteme kaydedilecek.
Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS'le iletilecek.
Ev kadınlarına destek olmak amacıyla İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler yer alıyor. Bu projeye katılan kadınların ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıları olumlu yönde devam ediyor. İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı.
İŞKUR evde paketleme işi başvurusu: İŞKUR evde paketleme işine nasıl başvurulur araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Evde paketleme işine katılmak isteyen kadınlar, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptıracak. Kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu dolduracak.
Formun doldurulmasının ardından, İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Kayıt sonrasında ise alınan cep telefonu numarası ve iletişim bilgileri sisteme eklenecek. Sisteme kaydı yapılan kişiye uygun evde paketleme işi geldiğinde, verdiği cep telefonuna İŞKUR tarafından SMS gönderilecek. Gelen SMS doğrultusunda işi kabul eden ev hanımları para kazanmaya başlayacak.
İŞKUR'a giden ev hanımlarının, şubede bulunan iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırmaları yeterli olacak.
Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.
KADINLAR AYLIK NE KADAR KAZANACAK?
Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak. Günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira üzeri gelir elde edilebilecek.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.