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    • 31.08.2020 19:32
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    'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

    Kamu hastaneleri bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından puan şartı olmadan kura ile kamu işçisi alımı yapılacak. Üniversite hastaneleri bünyesine yapılan işçi alımının başvuru detayları ve başvuru ekranı haberimizde. 'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir.

    KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

    İŞKUR güncel iş ilanları işe ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine personel alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

    KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

    KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

    HANGİ ŞEHİRLERE , KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

    İŞKUR üzerinden yayımlanan sürekli işçi alımlarına baktığımızda aşağıdaki üniversitelerin hastaneleri bünyesine işçi alımı yapıldığına yer verildi:

    - Batman Üniversitesi,

    - Kırklareli Üniversitesi,

    - Düzce Üniversitesi.

    Alım yapılan kadrolar ise şu şekilde:

    - Temizlik Görevlisi

    - Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

    - Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)

    - Sıvacı

    - İnşaat Boyacısı/Boyacı

    - Sıhhi Tesisatçı

    - Güvenlik Görevlisi.
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