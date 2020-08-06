KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

İŞKUR güncel iş ilanları işe ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine personel alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de