İŞKUR üzerinden belediyelere personel alımları başladı. Güncel personel alım ilanlarını takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Bu bağlamda

KPSS şartsız belediye işçisi alım ilanları yoğun ilgi görüyor. İŞKUR üzerinden açıklanan ilanlar eş zamanlı olarak takvim.com.tr'den de açıklanıyor. Alım gerçekleştirecek olan belediyeler ve alımın yapılacağı kadrolar şu şekilde açıklanmıştır. Çanakkale Çan Belediyesi toplamda 35 işçi alımı yapacak olup adaylar beden işçisi olarak görev alacaktır. Peki, İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR belediye işçisi alım şartları ve başvuru yolları... Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak derledik.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ