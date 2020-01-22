2020 yılı banka personel alımları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda bankacı olmak isteyenler bu ilanları araştırıyor.

Bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen kişiler için, sektörün önde gelen kurumları, verdikleri ilanlarda alacakları personeller hakkında şartlarını belirttiler. Alım yapılacağı açıklanan pozisyonlar ise şu şekilde: dijital pazarlama uzmanı, spor eğitimleri, Fraud yönetimi yetkilisi, telefon satış temsilcisi, tahsilât avukatı, veri koruma uzmanı, uluslar arası raporlama, kredi uzmanı, KOBİ yöneticisi, pazarlama uzmanı, garson, muhabir ilişkileri uzmanı gibi kadrolarda alımlar yapılacak.

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