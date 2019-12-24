KPSS şartsız Aralık ayı personel ve memur alım ilanları oldukça merak ediliyor. Aralık ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde personel ve memur alımları devam ediyor. İŞKUR ile DPB üzerinden vatandaşlar ilanlara kolayca ulaşabilir. Bizde takvim.com.tr ekibi olarak sizler için Aralık ayı memur ve personel alımı ilanlarını bir araya getirdik. Devlet memuru olabilmek için bireylerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları yaş için bir üst limit belirleyebilmektedir. Peki Aralık ayı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım başvuru şartları nedir? İşte ilanlar ve alım yapılacak kadrolar... Detaylar takvim.com.tr'de

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