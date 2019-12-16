KPSS şartsız Şehir hastanesi ve Kızılay 3-7 bin lira maaşla personel alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar arasından personel alımları yapılacak. KPSS şartsız personel alımları için tüm detayları sayfamızda verdik. Şehir hastaneleri personel alımların bakacak olursak;

İnsan Kaynakları Müdürü Alımı, Biyomedikal Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar mensubu, Kalite Müdürü, İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Laboratuvar Sorumlusu şeklinde pozisyonlarda personel alımı olacak. Son olarak Türk Kızılayı tarafından yayınlanan personel alım ilanında en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları ve detaylar takvim.com.tr'de

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