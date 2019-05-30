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  • 31.05.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 10:26

31 Mayıs sınavsız personel alımı yapıyor! İşte Başvuru ekranı

güncel iş ilanları başvuru ekranı. tarafından 14-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında büro memur alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. İ

İŞKUR'da 31 Mayıs 2019 tarih olarak personel, işçi ve memur alımı ile ilgili toplamda 55.177 açık iş ilanları bulunmakta olup bu açık bulunan iş ilanları kapsamında toplamda 120 binden fazla kişiye iş istihdam hedeflenmektedir. Özel sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından İŞKUR üzerinden ilan yayınlandı.

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