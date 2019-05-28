Mayıs ayının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde Devlet Personel Başkanlığı DPB güncel iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. DPB binlerce personel alımı yapacak. En az lise mezunu olan adaylar içerisinden kamuya binlerce memur ve personel istihdam edilecek. İlgili ilanlara başvurular kurumların belirttiği yöntemlerde yapılıyor.