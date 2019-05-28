Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 29.05.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 17:05

açıklandı

! 2019 en az lise mezunu ilanları. İlgili adaylar, "mayıs ayı ı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Mayıs ayı memur alımlarında tarihler farklılık gösteriyor..

Mayıs ayının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde Devlet Personel Başkanlığı DPB güncel iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. DPB binlerce personel alımı yapacak. En az lise mezunu olan adaylar içerisinden kamuya binlerce memur ve personel istihdam edilecek. İlgili ilanlara başvurular kurumların belirttiği yöntemlerde yapılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriMayıs ayı 15 bin memur alımı başvuru şartları açıklandı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri